L’association « Mai am Viet-Czech » fête son 10e anniversaire

L’association "Mai am Viet-Czech" a été fondée il y a 10 ans dans le but d’aider les personnes dans le besoin. Aujourd’hui, forte de ses plus de 350 membres et d’un grand nombre de bienfaiteurs, elle mène des activités humanitaires au Vietnam et en République tchèque.

Délégués et responsables de l’association « Mai am Viet-Czech ». Photo: VNA Depuis de nombreuses années, on ne compte plus le nombre de personnes aidées par cette association caritative. Elle est véritablement devenue une adresse fiable par l’intermédiaire de laquelle les organisations caritatives et de bienfaisance ont octroyé des fonds en faveur non seulement des Vietnamiens malheureux, mais aussi de nombreux Tchèques défavorisés.

La cérémonie marquant son 10e anniversaire et le troisième congrès de l’association a eu lieu le 5 novembre à Prague. L’occasion d’honorer les bienfaiteurs, vietnamiens ou tchèques, pour leurs contributions.

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Thai Xuân Dung, a hautement apprécié les activités spécifiques et pratiques de l'association.

Selon lui, l'association est à l'avant-garde du travail bénévole communautaire, aidant de nombreuses personnes en situation difficile à retrouver la joie et le bonheur dans la vie et à s'intégrer dans la société en République tchèque. L'association a également apporté des contributions louables à la protection des citoyens vietnamiens à l'étranger.

Les activités significatives de l'association sont reconnues par la communauté, les autorités et la population locales ainsi qu'au Vietnam.