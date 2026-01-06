L’assistant virtuel de Viettel s’assoit parmi les 10 meilleurs produits technologiques

L'assistant virtuel de Viettel pour la recherche de nouvelles unités administratives raccourcit le temps de recherche et simplifie le processus pour les citoyens. Photo : Viettel

La plateforme d’assistant virtuel Viettel, conçue et développée par Viettel AI, a été classée parmi les 10 meilleurs produits technologiques numériques pour les marchés d’exportation lors des Make in Vietnam Awards 2025, a déclaré lundi 5 janvier un représentant du groupe Viettel.



Cette distinction salue la maîtrise des technologies clés par le Centre d’intelligence artificielle et de services de données de Viettel (Viettel AI) et confirme la capacité du groupe à déployer avec succès des solutions d’intelligence artificielle «Make in Vietnam» sur les marchés internationaux.



Make in Vietnam Awards est un programme annuel de récompenses en technologies numériques organisé par le ministère des Sciences et des Technologies, destiné à honorer les produits, plateformes et solutions numériques exceptionnels développés par des entreprises vietnamiennes.



Ces prix encouragent l’innovation répondant à des besoins concrets et contribuent à l’implantation progressive des produits vietnamiens sur les marchés internationaux. La catégorie «Produit technologique numérique exceptionnel pour les marchés d’exportation» distingue les produits et services conformes aux normes internationales, faisant preuve de compétitivité et contribuant au rayonnement technologique du Vietnam à l’échelle mondiale.



La plateforme d’assistant virtuel Viettel répond aux critères de cette catégorie grâce à son déploiement flexible dans des pays aux langues, cultures et modèles de service variés. Elle prend en charge plusieurs langues, dont l’anglais, l’espagnol et le portugais, et est largement utilisée dans le service client, le conseil et le support des services de télécommunications fixes et mobiles, ainsi que pour l’intégration aux systèmes de gestion d’entreprise sur les marchés locaux.



S’appuyant sur des technologies de pointe, la plateforme est capable d’une compréhension approfondie du contenu et d’une classification thématique tout au long des interactions en temps réel. Elle peut ainsi gérer les différences régionales en matière de prononciation et prédire avec précision l’intention de l’utilisateur, améliorant ainsi l’expérience client.



Parallèlement, le produit est constamment mis à jour pour répondre aux besoins des utilisateurs, avec des fonctionnalités telles que le routage des conversations basé sur les flux de travail et des tableaux de bord de gestion personnalisables, permettant aux clients de rationaliser leurs opérations et d’améliorer l’efficacité de leurs services.



L’assistant virtuel Viettel est actuellement déployé sur plusieurs marchés internationaux, notamment au Pérou, au Mozambique, en Tanzanie et au Laos, où il traite des millions d’appels par jour. Il contribue à relever des défis tels que le traitement de volumes importants de clients, la gestion de la communication multilingue dans des zones aux infrastructures informatiques limitées et la fourniture de services 24h/24 et 7j/7 à un coût compétitif.



Au Vietnam, la plateforme a également été largement adoptée par plus de 20 grandes organisations, agences publiques et entreprises, notamment l’assistant virtuel du Tribunal populaire, l’assistant virtuel du ministère des Sciences et des Technologies et l’assistant virtuel destiné aux fonctionnaires de la province de Bac Ninh.



Dans le cadre de sa stratégie à long terme, Viettel AI considère la technologie des assistants virtuels comme un pilier de développement essentiel, contribuant ainsi à une meilleure intégration des produits d’IA «Make in Vietnam» dans la chaîne de valeur technologique mondiale et renforçant la position du Vietnam sur le marché international des technologies. – VNA/VI