L’Assemblée nationale vote la nomination des ministres des Finances et des Transports

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm (centre), le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân félicitent les personnels élus, nommés. Photo: VNA

L’Assemblée nationale de la 15e législature a adopté, mercredi 28 novembre, à une vaste majorité la résolution approuvant la demande du Premier ministre sur la cessation des fonctions du ministre des Finances Hô Duc Phoc et du ministre des Transports Nguyên Van Thang pour le mandat 2021-2016.



Elle a également accepté lors de sa 8e session par 452 voix sur 452 votants, la demande du Premier ministre de nommer Nguyên Van Thang comme ministre des Finances et Trân Hông Minh comme ministre des Transports pour le mandat 2021-2026.



Les votes se sont déroulés sous la houlette du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.



En outre, l’Assemblée nationale a voté, par 453 voix pour et une absention sur 454 votants, la résolution sur l’élection de Lê Quang au poste de membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale et secrétaire général de l’Assemblée nationale.



Elle a adopté par vote électronique la résolution approuvant la demande du président de la Cour populaire suprême de nommer Nguyên Quôc Doàn et Lê Tiên comme juges de la Cour populaire suprême. – VNA/VI