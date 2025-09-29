L’Assemblée nationale vietnamienne et la Douma russe renforcent leur coopération interparlementaire

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân (à droite), et le président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Volodine. Photo : VNA

À l’invitation du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, le président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Volodine, effectue une visite officielle au Vietnam et copréside la 4ᵉ réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam–Russie, les 28 et 29 septembre.



Après la cérémonie d’accueil officielle le 28 septembre à Hanoï, les deux dirigeants ont eu un entretien.



Trân Thanh Mân a affirmé que la visite officielle de Viatcheslav Volodine au Vietnam était l’une des activités diplomatiques importantes, contribuant à consolider davantage les relations étroites, fiables et efficaces entre les deux pays en général et à renforcer la coopération parlementaire en particulier, notamment dans l’année où les deux pays célèbrent le 75ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.



Il a souligné que le Vietnam attachait toujours de l’importance au partenariat stratégique intégral avec la Russie et a souhaité que la Douma russe intensifie la coopération avec l’AN vietnamienne, notamment dans le partage d’expériences liées à la mise en œuvre de l’initiative de « Parlement intelligent », au perfectionnement du cadre juridique et au soutien au développement de la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’énergie, de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, de la culture et des échanges entre les peuples...

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, le président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Volodine, et des délégués lors de la 4ᵉ réunion du Comité de coopération interparlementaire entre l’AN vietnamienne et la Douma d’État russe. Photo : VNA

Le président de la Douma russe a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques remarquables et a affirmé que la Douma d’État soutenait toujours le renforcement de la coopération tous azimuts avec le Vietnam.



Les deux dirigeants ont reconnu le rôle important du Comité de coopération interparlementaire dans le suivi des accords de haut niveau, notamment la Déclaration conjointe sur les orientations majeures du partenariat stratégique intégral Vietnam–Russie. Ils ont convenu de promouvoir la mise en œuvre efficace de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique. Ils ont constaté les résultats encourageants dans le domaine de l’énergie, – notamment en matière de pétrole, de gaz – ainsi que dans la promotion de la coopération pour construire une centrale nucléaire au Vietnam. Ils ont en outre décidé d’approfondir la coopération en matière d’éducation et de formation, y compris l’enseignement du vietnamien en Russie et du russe au Vietnam.



S’agissant de la coopération parlementaire, les deux parties ont convenu de soutenir la multiplication et la diversification des contacts entre organes spécialisés afin de partager des informations et des expériences. Elles ont salué le renforcement des échanges entre commissions et groupes parlementaires d’amitié...



Le même jour, la 4ᵉ réunion du Comité de coopération interparlementaire entre l’Assemblée nationale vietnamienne et la Douma d’État russe, coprésidée par Trân Thanh Mân et Viatcheslav Volodine, a porté sur cinq thèmes principaux : le soutien législatif au développement des relations économiques et commerciales bilatérales et à l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement ; la législation et la supervision pour promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie ; le rôle des organes législatifs dans le renforcement du multilatéralisme, le respect de la Charte des Nations Unies et des principes fondamentaux du droit international afin de bâtir un monde juste, pacifique, coopératif et en développement ; la législation et la supervision pour favoriser la coopération dans la science et la technologie ; le soutien des parlements à l’intensification de la coopération humaine, notamment dans l’éducation, la culture et le tourisme.



Les débats, francs et constructifs, ont permis d’identifier de nouvelles orientations pour développer la coopération bilatérale.



La réunion s’est conclue par l’adoption d’un communiqué conjoint définissant des orientations de la coopération interparlementaire dans la période à venir.



La 5ᵉ réunion dudit comité se tiendra en Russie en 2026. – VNA/VI