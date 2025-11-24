L’Assemblée nationale rend hommage aux victimes des intempéries

Les députés observent une minute de silence en mémoire des personnes décédées des suites des catastrophes naturelles. Photo: VNA

Avant l’ouverture de sa séance plénière ce lundi matin 24 novembre, l’Assemblée nationale a observé une minute de silence en mémoire des victimes des récentes intempéries et a organisé une collecte de fonds destinée aux sinistrés.

Do Van Chiên, vice-président permanent de l’Assemblée nationale, a déclaré que ces derniers jours, des pluies et des inondations historiques, conjuguées à des tempêtes successives, avaient causé des dégâts extrêmement graves dans les provinces de Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa, Lam Dong et d’autres localités.

Il a souligné que, malgré les efforts intenses du Parti, de l’État, des autorités à tous les niveaux et des forces armées pour prévenir les tempêtes et atténuer les catastrophes, les pluies torrentielles, les vents violents et la rapidité des crues en aval avaient entraîné des pertes humaines et matérielles considérables.

Selon des statistiques encore incomplètes, 91 personnes ont péri et 11 sont portées disparues. Des dizaines de milliers de maisons ont été inondées ou gravement endommagées, des centaines de milliers d’hectares de cultures ont été dévastés et des millions de têtes de bétail et de volailles ont été emportées par les eaux. « Ces pertes sont très lourdes, causant une immense douleur et un grand chagrin aux populations et aux régions touchées par les catastrophes naturelles », a-t-il affirmé.

« Les dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam et de l’Assemblée nationale adressent leurs plus sincères condoléances aux familles endeuillées et expriment leur solidarité avec les localités et les populations sinistrées », a déclaré Do Van Chiên, avant d’inviter les députés à observer une minute de silence en mémoire des personnes décédées des suites des catastrophes naturelles.

Il a insisté sur le fait que, quelles que soient leur violence, les tempêtes et les inondations finiront par passer, mais que l'esprit de solidarité, de fraternité et la belle tradition culturelle du peuple vietnamien – selon laquelle « La feuille intacte protège la feuille déchirée » et « Ayez pitié des autres comme de vous-même » – demeureront.

Il a salué les forces armées, la police et les autres forces locales pour leurs efforts, leur bravoure et leur dévouement à secourir la population, malgré les difficultés et les dangers.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, ses adjoints et l’ensemble des députés participent à la collecte de fonds en faveur des victimes des inondations et des tempêtes. Photo: VNA

En signe de solidarité avec les régions et les populations sinistrées, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a lancé un appel à tous les députés, fonctionnaires et employés des agences de l'Assemblée nationale et du Bureau de l'Assemblée nationale à faire un don équivalent à au moins une journée de salaire.

Ces fonds sont destinés à aider les sinistrés à surmonter les conséquences des catastrophes. Le Bureau de l'Assemblée nationale est chargé de centraliser rapidement les contributions afin de les transférer au plus vite aux zones touchées.

Ensuite, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, ses adjoints et l’ensemble des députés ont participé à la collecte de fonds en faveur des victimes des inondations et des tempêtes. -VNA/VI