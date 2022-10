L’Assemblée nationale prend des décisions sur plusieurs postes

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (2e à partir de la droite), le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (2e à partir de la gaucheà, félicitent l’Auditeur général d’Etat Ngo Van Tuan, la ministre de la Santé Dao Hong Lan et le ministre des Transports Nguyen Van Thang. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 21 octobre, l'Assemblée nationale a adopté une résolution pour élire Ngo Van Tuan, membre du Comité central du Parti, Auditeur général adjoint d’Etat, au poste d’Auditeur général d'État pour le mandat 2021-2026.



En outre, l'Assemblée nationale a adopté une résolution approuvant la nomination de Dao Hong Lan, membre du Comité central du Parti, ministre de la Santé par intérim, au poste de ministre de la Santé pour le mandat 2021-2026; et de Nguyen Van Thang, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Dien Bien, au poste de ministre des Transports pour le mandat 2021-2026.



Le même jour, lors d’une réunion de la permanence du Comité du Parti du bloc des agences centrales, la Décision n° 659-QDNS/TW concernant le poste de secrétaire du Comité du Parti du bloc des agences centrales pour le mandat 2020-2025, a été rendue publique. Selon cette décision, Nguyen Van The, membre du Comité central du Parti, n’occupe plus le poste de secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère des Transports et occupe désormais le poste de secrétaire du Comité du Parti du bloc des agences centrales pour le mandat 2020-2025.