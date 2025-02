L’Assemblée nationale du Vietnam ouvre sa 9e session extraordinaire

La 9e session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale (AN) s’est ouverte mercredi matin 12 février à Hanoï. Le président de l’AN, Tran Thanh Man, a prononcé le discours inaugural.

La séance d’ouverture a été retransmise en direct sur la Télévision du Vietnam (VTV) et la Voix du Vietnam (VOV).

Dans son discours d’ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a souligné l’importance majeure de cette session extraordinaire.

Selon le plus haut législateur, la session vise à examiner et décider rapidement de nombreuses questions urgentes au service de la rationalisation de l'appareil du système politique, répondant aux exigences élevées dans une nouvelle ère. Il s'agit d'une question qui reçoit un large soutien de la part des cadres, des membres du Parti et de la population. Cela constitue également une base préalable pour les travaux de personnel en vue du 14e Congrès national du Parti, ainsi que pour les élections des députés à la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

En outre, l'Assemblée nationale prendra des décisions pour lever rapidement des obstacles liés aux mécanismes et aux politiques, créant ainsi des percées pour améliorer les infrastructures, mobiliser les ressources, et ouvrir de nouveaux espaces de développement, afin de réaliser avec succès les objectifs fixés par le 13e Congrès national du Parti, a-t-il déclaré.

Lors de la séance préparatoire, les députés de l'Assemblée nationale ont manifesté un haut degré de consensus et ont voté pour approuver le contenu et le programme de la session. L'Assemblée nationale travaillera pendant 6,5 jours, du 12 février au 19 février 2025, y compris le samedi, pour examiner et décider de nombreux points à l'ordre du jour.

Durant cette session, les législateurs examineront et adopteront plusieurs projets de loi, notamment l’amendement et le complément de certains articles de la Loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale, la Loi révisée sur l’organisation du gouvernement et la Loi révisée sur la promulgation des textes juridiques.

Parmi les résolutions soumises à l’examen et à l’approbation figurent celles relatives à la rationalisation de l’appareil d’État, à l’organisation des agences de l’Assemblée nationale, à la composition du Comité permanent de la 15e AN, ainsi qu’à la structure organisationnelle et au nombre de membres du gouvernement pour la 15e législature.

L’Assemblée nationale devra également examiner et statuer sur des questions de personnel relevant de sa compétence.

Par ailleurs, les députés se concentreront sur des sujets économiques et d’infrastructure majeurs, notamment les ajustements au Plan de développement socio-économique du pays pour 2025, visant un taux de croissance du PIB d’au moins 8 %.

L’Assemblée nationale débattra et adoptera des résolutions portant sur l’expérimentation de mécanismes et politiques spécifiques pour le développement des réseaux ferroviaires urbains de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville, le projet d’électricité nucléaire de Ninh Thuan....

D’autres points seront examinés, notamment les options d’investissement pour le projet ferroviaire Lao Cai - Hanoï - Hai Phong, ainsi que l’augmentation du capital social de la Vietnam Expressway Corporation (VEC) pour la période 2024-2026…-VNA/VI