L’Assemblée nationale avalise le projet de ligne ferroviaire Lào Cai-Hanoi-Hai Phong

Le projet du Vietnam de construire une voie ferrée reliant la province frontalière de Lào Cai (Nord) à la capitale Hanoi et à la ville portuaire de Hai Phong (Nord) a été approuvé par une résolution sur sa politique d’investissement signé par le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Le projet envisage un système ferroviaire moderne et intégré conçu pour répondre aux besoins croissants de transport national tout en améliorant la connectivité internationale. Le chemin de fer servira de catalyseur essentiel pour un développement économique rapide et durable le long du corridor économique Lào Cai-Hanoi-Hai Phong tout en renforçant la défense et la sécurité nationales.

En outre, il favorisera l’industrialisation et la modernisation, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs et des missions décrits dans les documents du 13e Congrès national du Parti et les résolutions du Parti.

La nouvelle voie ferrée s’étendra sur environ 390,9 kilomètres pour la ligne principale, avec 27,9 kilomètres de lignes secondaires. Le projet traversera les neuf localités de Lào Cai, Yên Bai, Phu Tho, Vinh Phuc, Hanoi, Bac Ninh, Hung Yên, Hai Duong et Hai Phong. À partir du point de passage frontalier de la province de Lào Cai, la ligne se terminera à la gare de Lach Huyên, dans la ville de Hai Phong.

Le projet implique la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire à voie unique avec un écartement de 1.435 mm, conçue pour accueillir à la fois des services de transport de passagers et de marchandises. La ligne principale, de la nouvelle gare de Lào Cai à la gare de Nam Hai Phong, sera conçue pour des vitesses allant jusqu’à 160 km/h. Les sections traversant Hanoi circuleront à 120 km/h, tandis que les autres parties circuleront à 80 km/h.

La 15e Assemblée nationale adopte une résolution sur la politique d’investissement du projet ferroviaire Lào Cai-Hanoi-Hai Phong lors de sa 9e session extraordinaire à Hanoi le 19 février. Photo : VNA

En tant qu’initiative d’investissement public, le chemin de fer utilisera une technologie ferroviaire électrifiée moderne pour assurer la sécurité, l’efficacité et l’harmonie opérationnelle.

Le besoin préliminaire de terrain pour le projet est d’environ 2.632 hectares, avec une estimation de 19.136 personnes à réinstaller. L’investissement initial devrait dépasser 203,2 billions de dôngs (7,96 milliards de dollars), qui sera financé par des allocations budgétaires de l’État dans le cadre de plusieurs plans d’investissement public à moyen terme et d’autres sources de financement légales.

Un rapport de faisabilité devrait être achevé d’ici 2025, le projet devant être terminé au plus tard en 2030.

En ce qui concerne les mécanismes et politiques spécifiques du projet, le Premier ministre sera autorisé à émettre des obligations du gouvernement pour compléter le déficit par rapport aux estimations et au plan annuel d’investissement public approuvé par l’Assemblée nationale, sans augmenter le déficit budgétaire de l’État. Le projet sera également éligible à l’aide publique au développement (APD) et aux prêts préférentiels étrangers, sans avoir à faire de propositions sur leur utilisation. – VNA/VI