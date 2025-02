L’Assemblée nationale approuve la politique d'investissement pour le projet ferroviaire Lao Cai – Hanoï – Hai Phong

Dans le cadre de sa 9e session extraordinaire, l’Assemblée nationale a approuvé dans la matinée du 19 février la politique d'investissement pour le projet ferroviaire Lao Cai – Hanoï – Hai Phong.

La résolution en la matière a été adoptée par 455 voix sur 459, représentant plus de 95 % du nombre total de députés.

Ce projet ambitieux vise à établir une liaison ferroviaire moderne et intégrée, conçue pour répondre aux besoins du transport national et international, en particulier entre le Vietnam et la Chine. Cette infrastructure ferroviaire devra jouer un rôle essentiel dans le développement socio-économique rapide et durable, en dynamisant le corridor économique Lao Cai - Hanoï - Hai Phong.

La ligne ferroviaire Lao Cai - Hanoï - Hai Phong comprendra une ligne principale de 390,9 km et des embranchements totalisant 27,9 km, traversant neuf provinces et grandes villes : Lao Cai, Yen Bai, Phu Tho, Vinh Phuc, Hanoï, Bac Ninh, Hung Yên, Hai Duong et Hai Phong. La ligne principale sera conçue pour une vitesse de 160 km/h.

Plusieurs projets de loi et résolution sont au menu de travail lors de la séance mercredi matin de l’Assemblée nationale, concernant l'expérimentation de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement des réseaux ferroviaires urbains à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville, les mécanismes et politiques spécifiques pour l'investissement dans le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân, les modifications de la Loi sur la promulgation des documents juridiques et de la Loi sur l’organisation des administrations locales.

Selon l’agenda, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, prononcera un discours de clôture de la 9e session extraordinaire. La séance de clôture est retransmise en direct sur la télévision et la radio. -VNA/VI