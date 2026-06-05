L’ASEAN réfléchit à son avenir commun lors de l’AFF 2026

Le Forum de l’Avenir de l’ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026) se tiendra à Hanoï les 9 et 10 juin prochains sous le thème : « Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et approche centrée sur le peuple ». Pour la troisième année consécutive, l’Académie diplomatique du Vietnam est chargée de l’organisation de cet événement régional d’envergure.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les chefs de délégation participant au Forum de l'avenir de l'ASEAN 2025. Photo : VNA

À l’approche du forum, le docteur Nguyen Hung Son, directeur de l’Académie diplomatique, a accordé une interview à la presse pour présenter les principaux points forts de cette édition.



Selon lui, l’AFF 2026 se distinguera par une participation plus large et plus diversifiée que les années précédentes. Parmi les nouveautés figure la participation, pour la première fois, de partis politiques des pays de l’ASEAN, appelés à réfléchir aux moyens de renforcer la coopération interpartis afin de contribuer à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045.



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Le docteur Nguyen Hung Son, directeur de l’Académie diplomatique. Photo : VNA

Autre temps fort, la présence des dirigeants de grandes villes de l’ASEAN. Le renforcement de la coopération entre ces métropoles devrait contribuer à accroître l’efficacité des actions communes et à favoriser la réalisation des objectifs de la communauté régionale.



La jeunesse continuera également d’occuper une place importante au sein du forum. Considérés comme les futurs dirigeants de l’ASEAN, les jeunes apporteront leurs idées innovantes et leur vision tournée vers l’avenir.



A propos de la Conférence des dirigeants des grandes villes de l’ASEAN (ASEAN Cities Leadership Conference ) et le rôle de Hanoï, Nguyen Hung Son a indiqué qu’il s’agissait d’une initiative novatrice bénéficiant d’une participation active de la capitale vietnamienne en tant que ville hôte.



Cette conférence offrira aux grandes villes de la région une plateforme d’échanges sur des questions d’actualité telles que le développement des villes intelligentes, le renforcement de la connectivité urbaine ou encore la promotion d’une croissance durable et inclusive.



Il est également nécessaire d réfléchir aux moyens de promouvoir de nouveaux modèles de croissance permettant une participation plus large de la population et garantissant que les citoyens bénéficient réellement des fruits du développement, a indiqué Nguyen Hung Son.



Selon lui, le renforcement de la coopération entre les grandes villes contribuera non seulement à relever les défis communs de l’ASEAN, mais aussi à consolider la solidarité entre les États membres.



Hanoï, en tant que ville hôte, joue ainsi un rôle central. Il convient également de souligner qu’il ne s’agit pas uniquement d’un forum réunissant les capitales de l’ASEAN, mais d’une plateforme ouverte à l’ensemble des grandes villes des pays participants. Nous espérons ainsi voir un nombre croissant de métropoles de la région, ainsi que du Vietnam, prendre part à ce forum dans les années à venir, a-t-il souligné.



Concernant la communication autour de l’événement, Nguyen Hung Son a indiqué que le comité d’organisation mobiliserait différents canaux pour informer le public des préparatifs et des résultats du forum.



Un site internet dédié diffusera le programme, les contenus et les principales activités du forum. Par ailleurs, une équipe d’experts collaborera avec les médias afin de fournir analyses, commentaires et informations tout au long de l’événement.



En tant que forum ouvert, plusieurs sessions officielles seront retransmises en direct, permettant aux publics vietnamien et international de les suivre. -VNA/VI