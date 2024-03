L’ASEAN et l’Australie s’engagent fermement à renforcer leurs relations

Avec le succès du Sommet spécial ASEAN-Australie commémorant le 50e anniversaire des relations de dialogue entre l’ASEAN et l’Australie, les deux parties ont montré leur engagement ferme à renforcer leurs relations, a commenté le professeur Carl Thayer, de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW).

Le professeur Carl Thayer, de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW). Photo : VNA

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du sommet, l’expert s’est montré impressionné par la "Déclaration de Melbourne – Un partenariat pour l’avenir", qui comprend les engagements de l’Australie à soutenir la centralité de l’ASEAN, la vision indo-pacifique de l’ASEAN, le libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, dont le Vietnam fait partie.

Selon le professeur Carl Thayer, le Vietnam a montré un intérêt particulier pour ces questions qui sont importantes pour le pays sur le chemin de la réalisation de ses objectifs de développement jusqu’en 2045, visant à devenir un pays développé à revenu élevé.

L’important est qu’après le sommet, les dirigeants de l’ASEAN et de l’Australie ont partagé leur désir de continuer à promouvoir une architecture régionale fondée sur des règles, à respecter le droit international, à maintenir le rôle central de l’ASEAN et à maintenir des relations respectueuses, stables et pacifiques entre les pays.

Ils se sont également engagés à promouvoir la confiance et la coopération stratégiques, à renforcer le dialogue et le dialogue ouvert au sein des mécanismes dirigés par l’ASEAN pour améliorer la compréhension mutuelle, minimiser le risque d’erreur de calcul, prévenir les conflits et coopérer pour lutter contre la pollution maritime et le développement durable dans le bassin inférieur du Mékong, a-t-il déclaré.

Le Vietnam, en accordant une attention particulière à la multilatéralisation et à la diversification des relations extérieures, est devenu un membre actif et positif de la communauté internationale, a-t-il déclaré, décrivant le pays comme un "membre de l’équipage du navire de l’ASEAN" qui veut toujours le maintenir sur la bonne voie et affirme aux autres membres de l’équipage que tous partagent un avenir commun. D’ici 2040, le groupe pourrait devenir la deuxième ou la quatrième économie mondiale s’il maintient son taux de croissance, a-t-il déclaré.

Le professeur Carl Thayer a souligné les réalisations diplomatiques du Vietnam, soulignant que le Vietnam a été élu à deux reprises en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, démontrant ainsi la confiance des autres pays dans le Vietnam en tant que médiateur sincère et leur volonté de coopérer avec le Vietnam. Le pays a toujours des commentaires positifs et constructifs sur la manière de promouvoir l’agenda et d’aider l’ASEAN à réaliser progressivement des progrès dans les domaines sensibles, a-t-il déclaré.

Selon l’expert, il est important pour l’Australie de soutenir la construction d’une ASEAN forte et unie. En signant un accord commercial avec l’ASEAN, l’Australie peut travailler avec les 10 pays membres selon les mêmes normes. Et le Vietnam joue un rôle important dans cette question en partageant ses expériences avec d’autres pays de l’ASEAN et en maintenant l’autonomie de l’ASEAN, a-t-il conclu. – VNA/VI