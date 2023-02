L’ASEAN doit maintenir une approche équilibrée et harmonieuse avec ses partenaires

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, lors de la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN en Indonésie. Photo: VNA

Le 4 février, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a souligné que l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) devait maintenir une approche équilibrée et harmonieuse avec ses partenaires.



Dans son discours prononcé lors de la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN en Indonésie, Bui Thanh Son a également insisté sur la nécessité de promouvoir l'efficacité et la valeur des mécanismes dirigés par l'ASEAN, promouvoir le renforcement de la confiance et de la compréhension et collaborer pour répondre conjointement aux problèmes émergents.



Il a en outre déclaré que les initiatives dans la région devraient provenir de la bonne volonté de coopérer, compléter et soutenir les mécanismes dirigés par l'ASEAN, contribuant à l'objectif commun de paix, de sécurité, de stabilité et de développement.



Partageant des préoccupations communes concernant les fluctuations régionales et internationales imprévisibles, le chef de la diplomatie vietnamienne a particulièrement souligné que l'ASEAN devait maintenir la solidarité, la résilience et la flexibilité pour s'adapter, renforcer ses ressources intrinsèques et promouvoir son rôle central.



Réaffirmant l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté de la navigation et de survol en Mer Orientale, il a souligné que l'ASEAN devait persévérer, renforcer sa position de principe, promouvoir le respect du droit international et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), s’orienter vers un ordre maritime régional fondé sur des règles, protégeant efficacement les intérêts légitimes de tous les États côtiers.



A cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a annoncé le plan du Vietnam d’ourganiser un certain nombre de réunions dans le cadre ASEAN-Chine sur la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), outre un plan d'organiser une Journée de la République de Corée en ASEAN.



Concernant le problème du Myanmar, le ministre Bui Thanh Son a partagé le point de vue “Les Birmans résolvent le problème du Myanmar”. Selon lui, la mise en œuvre efficace du consensus en 5 points est essentielle et constitue une mesure pour que l'ASEAN aide le Myanmar à surmonter les difficultés. Il s’est déclaré convaincu que l’Indonésie, président de l’ASEAN en 2023, et Retno Marsudi, envoyée spéciale du président de l'ASEAN 2023 sur le Myanmar, réussiraient à diriger le processus de mise en œuvre du consensus en 5 points.



La réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN a eu lieu le 4 février au siège du secrétariat de l'ASEAN en Indonésie pour discuter des relations extérieures de l'ASEAN, des questions internationales et régionales.