L’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Đông Hồ inscrit sur la Liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente

Dans le cadre de sa 20e session à New Delhi, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a approuvé le 9 décembre la décision 20.COM 7.a.1, inscrivant officiellement "L’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Đông Hồ" sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.
    

 

