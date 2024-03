L’article du secrétaire général lors des 94 ans du Parti montre la voie à suivre

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong. Photo : VNA

L’article volumineux écrit par le secrétaire général Nguyên Phu Trong à l’occasion du 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam a esquissé des options et des lignes politiques importantes pour promouvoir les avantages, profiter des opportunités et surmonter les défis.

L’article intitulé "Fierté et confiance sous le drapeau glorieux du Parti, volonté de bâtir le Vietnam de plus en plus puissant, civilisé, culturel et héroïque" a passé en revue, évaluer de manière objective et globale les réalisations et les leçons d’expérience essentielles que le Parti, le pays et le peuple ont obtenues à travers les étapes historiques.



Le message de l’article oriente et motive l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée à s’unir, à concentrer leur intelligence, à profiter des opportunités et à surmonter les défis pour construire et développer un Vietnam socialiste puissant.



La composition de l’article en trois parties est bien rationnelle, observe Nguyên Xuân Tung, secrétaire adjoint de la cellule 2 du Comité du Parti du quartier de Ngoc Hà, dans l’arrondissement de Ba Dinh, à Hanoi.



Ouvert pat la première partie "Le Parti est né, a dirigé la lutte pour l’indépendance natiuonale, la libération du Sud et la réunification du pays", l’article se poursuit avec la deuxième intitulée "Le Parti a dirigé le règlement des conséquences de la guerre, a mené la cause du renouveau et de l’intégration internationale, l’édification du pays de plus en plus grand et beau", et se ferme sur la troisième partie "Promouvoir davantage les traditions patriotiques et révolutionnaires glorieuses, se déterminer à réaliser avec succès des objectifs de développement national jusqu’en 2025 et 2030, construire le Vietnam de plus en plus prospère, puisssant, civilisé, culturel et héroïque".

"L’ensemble des stratégies et tactiques du Parti exprimées dans cet article ont la valeur d’un guide dans le processus de développement de la pensée et des activités pratiques du Parti", estime Nguyên Xuân Tung.

"En plus de souligner les difficultés et les défis, le secrétaire général a également proposé d'importantes politiques et lignes directrices pour promouvoir les avantages et profiter des opportunités pour surmonter les défis", souligne-il.

Les solutions décisives comprennent ce que "le travail d’édification et de remodelage du Parti et du système politique doit être mis en œuvre de manière drastique, globale, synchrone, régulière et efficace en termes de politique, d’idéologie, d’éthique, d’organisation et de personnel. Appliquer et développer de manière cohérente et créative la pensée Hô Chi Minh et le marxisme-léninisme ; améliorer la capacité de direction, de gouvernance et de combativité du Parti", précise-t-il.

Notant les leçons profondes et les tâches essentielles évoquées dans l’article, le chef adjoint du Département de communication de la revue "Pháp luât và Phat triên" (Droit et Développement", Dang Thanh Huong, salue un "article très élaboré et scientifique qui a récapitulé de manière complète, profonde et claire l’histoire de notre Parti" durant près d’un siècle. – VNA