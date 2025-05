L’art martial traditionnel vietnamien vovinam sera enseigné au Venezuela

L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, offre un cadeau au ministre vénézuélien des Sports, Franklin Cardillo. Photo : gracieuseté de l’ambassade du Vietnam au Venezuela

Le ministre vénézuélien des Sports, Franklin Cardillo, a exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam dans le domaine du sport, notamment en introduisant le vovinam, l’art martial traditionnel vietnamien, dans les programmes d’entraînement officiels au Venezuela, faisant ainsi de ce pays le premier d’Amérique latine à se doter d’une école d’arts martiaux de vovinam.



S’exprimant lors d’une réception en l’honneur de l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, Franklin Cardillo a déclaré que, conformément à la volonté de l’ancien président Hugo Chavez, le Venezuela mettait en œuvre une stratégie visant à bâtir une base sportive nationale, garantissant à tous l’accès à l’éducation physique et aux activités sportives pour améliorer leur qualité de vie.



Outre les bénéfices pour la santé publique, le ministre a ajouté que cette politique contribuait également à la découverte et à la formation des jeunes talents sportifs.



Actuellement, le Venezuela, qui compte 28 millions d’habitants, fait partie des six nations d’Amérique latine affichant de hauts résultats olympiques.



Les Vénézuéliens, et plus particulièrement les jeunes, sont de plus en plus friands d’arts martiaux. C’est pourquoi le Vovinam, sport alliant arts martiaux et développement personnel, sera certainement accueilli chaleureusement par le peuple vénézuélien.



Il a indiqué que son ministère inviterait prochainement des instructeurs de vovinam à introduire cet art martial, organiserait des formations pour les instructeurs et les entraîneurs de vovinam et ouvrirait des écoles de vovinam dans tout le pays.



Pour sa part, l’ambassadeur Vu Trung My a salué les efforts du ministère vénézuélien des Sports pour promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays.



Il a affirmé qu’avec des milliers d’années d’histoire d’édification et de défense nationales, le Vietnam a cristallisé et développé de nombreux arts martiaux uniques, parmi lesquels le Vovinam est non seulement un art martial, mais aussi une philosophie de vie. Les pratiquants s’entraînent non seulement à la force physique, mais cultivent également la moralité et les qualités spirituelles. Cela crée un équilibre entre force et compassion.



Selon le diplomate vietnamien, le vovinam a été reconnu patrimoine culturel immatériel national en 2023 et a attiré plus de 2 millions d’étudiants dans plus de 70 pays et territoires à travers le monde.



Le Vietnam prépare un dossier à soumettre à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour que le vovinam soit inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. – VNA/VI