L’arrêt de tramway « Dông Xuân » à Berlin célèbre l’amitié vietnamo-allemande

Un nouvel hommage rendu à la communauté vietnamienne en Allemagne a été marqué le 8 juin à Berlin avec la cérémonie officielle de changement de nom de l’arrêt de tramway « Herzbergstr./Dông-Xuân ». Cet événement symbolique consacre l’intégration réussie des Vietnamiens dans la société allemande et met en lumière leur contribution au développement de la capitale allemande, tout en reflétant la solidité des relations de coopération entre le Vietnam et l’Allemagne.

L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Dac Thanh, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Cette initiative fait suite à l’annonce, le 8 janvier dernier, de la décision des autorités berlinoises et de l’arrondissement de Lichtenberg de rebaptiser l’arrêt situé devant l’entrée principale du Centre commercial Dông Xuân. Anciennement dénommé « Herzbergstr./Industriegebiet », l’arrêt porte désormais officiellement le nom de « Herzbergstr./Dông-Xuân », intégrant ainsi une référence vietnamienne au réseau de transports publics de la capitale allemande.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Dac Thanh, a souligné que ce nouvel arrêt ne constituait pas seulement un point de repère sur la carte des transports berlinois, mais également une reconnaissance du parcours d’intégration exemplaire de la communauté vietnamienne et de sa contribution durable à la prospérité de la ville.

Il a salué les efforts menés durant de nombreuses années par les responsables du Centre commercial Dông Xuân et par les membres de la communauté vietnamienne afin d’obtenir le soutien des autorités locales et des habitants pour faire entrer officiellement le nom « Dông Xuân » dans l’espace urbain berlinois.

Pour sa part, Ute Bonde, sénatrice de Berlin chargée des Transports, de la Protection du climat et de l’Environnement, a mis en avant le rôle du Centre commercial Dông Xuân comme lieu de rencontre et de cohésion pour plusieurs générations de Vietnamiens vivant en Allemagne.

Ute Bonde, sénatrice de Berlin chargée des Transports, de la Protection du climat et de l’Environnement, s'exprime lorsd e la cérémonie. Photo: VNA

Selon elle, le changement de nom de l’arrêt constitue une reconnaissance concrète de l’apport de cette communauté à la vie économique, sociale et culturelle de Berlin. Elle a rappelé que les stations de transport ne sont pas uniquement des infrastructures destinées aux déplacements, mais aussi des espaces reflétant l’histoire et l’identité de la ville. À travers cette décision, Berlin affirme que « Dong Xuan fait partie de Berlin ».

Les autorités locales et les responsables de la BVG (société des transports publics de Berlin) ont indiqué que cette réalisation était l’aboutissement de plus d’une décennie d’efforts concertés entre l’ambassade du Vietnam, la communauté vietnamienne et les autorités de l’arrondissement de Lichtenberg. Elles ont réaffirmé leur volonté de continuer à accompagner le développement du Centre commercial Dong Xuan ainsi que celui de la communauté vietnamienne locale.

L’apparition officielle d’un nom vietnamien dans le réseau de transports publics allemand demeure un fait rare, illustrant la place grandissante occupée par les Vietnamiens en Allemagne. Interrogé par l’Agence vietnamienne d’information à Berlin, Nguyen Van Hien a exprimé sa fierté face à cette décision, qu’il considère comme un symbole fort de l’amitié vietnamo-allemande et un moyen de rapprocher davantage les citoyens allemands de la culture, de l’histoire et du peuple vietnamiens.

Partageant cette satisfaction, Matthias Wetzel, un citoyen allemand attaché au Vietnam, a estimé que les stations de transport contribuent à préserver la mémoire et l’identité des villes. Selon lui, la présence de l’arrêt « Dông Xuân » constitue une illustration vivante des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays. -VNA/VI