L’Armée de l’air populaire du Vietnam et sa mission de protection du ciel national

L’Armée de l’air populaire du Vietnam est équipée des Su-30MK2. Photo : VNA

S’appuyant sur sa fière tradition et ses victoires au cours des sept dernières décennies, l’Armée de l’air et de la défense aérienne (ADAF) a continué de renforcer sa préparation au combat, toujours prête à protéger la patrie des menaces aériennes.



Champs de bataille dans le ciel



Pendant les premières années de la résistance contre le colonialisme français, juste après la création de l’Armée populaire du Vietnam (APV), le Parti et l’État ont cherché à construire une armée régulière avec toutes les forces essentielles, y compris la Marine, l’Armée de terre et l’Armée de l’air et de la défense aérienne. Suivant cette orientation, le 3 mars 1955, le ministère de la Défense nationale a décidé de créer le Département de recherche aéroportuaire, marquant la formation de l’armée de l’air vietnamienne.



Au début de l’année 1959, le Département de l’armée de l’air a été créé et des régiments de l’armée de l’air ont été progressivement formés. Malgré de nombreux défis, avec le soutien ferme du Comité central du Parti, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense nationale, l’armée de l’air s’est développée rapidement.



Le 3 avril 1965, l’escadron MiG-17 a décollé et a abattu deux avions F-8U de la marine américaine dans le ciel de Ham Rong, dans la province centrale de Thanh Hoa. La victoire de « l’ouverture du front aérien » a inspiré les citoyens et les soldats de tout le pays, renforçant la détermination à vaincre les envahisseurs américains.



Entre 1964 et 1972, au cours de deux vagues de campagnes de destruction américaines au-dessus de la région du nord, la force a remporté de nombreuses victoires exceptionnelles, abattant de nombreux avions de pointe et capturant des pilotes américains vétérans comptant des milliers d’heures de vol.



En particulier, lors de la campagne de défense aérienne de décembre 1972, l’ADAF a travaillé en étroite collaboration avec d’autres forces, abattant sept avions ennemis, dont deux bombardiers B-52, et capturant cinq pilotes ennemis. Cet effort a contribué à la victoire de « Hanoi – Dien Bien Phu dans les airs », forçant les États-Unis à signer les accords de paix de Paris le 27 janvier 1973, rétablissant la paix au Vietnam.



Pendant la campagne historique de Ho Chi Minh, après seulement six jours d’entraînement intensif, l’après-midi du 28 avril 1975, l’escadron Quyet Thang (déterminé à gagner) a utilisé un avion A-37 capturé à l’ennemi pour lancer une attaque surprise sur l’aéroport de Tan Son Nhat, contribuant ainsi à accélérer le plan stratégique sur divers champs de bataille. Après la réunification nationale, l’ADAF, aux côtés du peuple et de l’armée, a joué un rôle clé dans la protection des frontières sud-ouest et nord, aidant le Cambodge à échapper au régime génocidaire, remplissant des missions internationales.



Pour ces réalisations extraordinaires, le Parti, l’État et l’APV ont décerné à la force de nombreuses distinctions prestigieuses. L’ADAF et 39 unités, 79 individus ont reçu le titre de « Héros des Forces armées populaires » et de « Héros du travail » en reconnaissance de leurs sacrifices et de leurs efforts.

Honneur et responsabilités

Bien après la fin de la guerre, alors que le pays entre dans une nouvelle phase de développement, de nouvelles tâches et de nouveaux défis sont apparus pour l’ADAF. S’appuyant sur sa tradition héroïque, la force a continué à apporter des contributions à la nation, en maîtrisant les cieux et en maintenant la paix et la stabilité pour le développement national.



Elle a activement maîtrisé de nouvelles armes et de nouveaux équipements techniques, en maintenant la préparation au combat, en veillant à ce que la patrie ne soit jamais prise au dépourvu par des menaces aériennes. La force a mené avec succès des exercices, contribuant à la sauvegarde de la souveraineté nationale et à l’amélioration du contrôle de l’espace aérien, des mers et des îles du pays, tout en effectuant des opérations de sauvetage, des patrouilles et des vols spéciaux au service des dirigeants du Parti et de l’État.



En plus d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la capacité de combat, la force continue de réorganiser son organisation et sa structure de manière rationalisée, efficace et puissante.



Le général de division Nguyen Van Hien, commandant des forces armées de la Patrie, a déclaré qu’après plus de 70 ans de construction et de développement, cette force naissante s’est transformée en une unité moderne et compétente, accomplissant toutes les tâches confiées par le Parti, l’État, l’armée et le peuple. Fière de ses glorieuses réalisations, la force est plus que jamais engagée à défendre le pays et à assumer sa responsabilité en matière de sécurité et de défense nationales.



Il a également souligné les efforts déployés par la force pour mettre en œuvre la stratégie du Parti pour la protection de la patrie dans la nouvelle situation et identifier les risques pour une réponse rapide. - VNA/VI