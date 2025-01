L’appareil rationnalisé comprend 14 ministères, 8 agences, aucun département général

Vue de la 8e réunion du comité de pilotage du gouvernement pour le dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution n°18-NQ/TW du 12e Comité central du Parti en 2017 sur la poursuite de la réforme et de la restructuration de l’appareil du système politique pour le rendre rationnalisé, compact, solide, efficient et efficace. Photo : VNA

L’appareil gouvernemental du mandat 2021-2026, après restructuration et rationalisation, comprendra 14 ministères et trois agences de niveau ministériel, soit une réduction de cinq; et cinq agences relevant du gouvernement, soit une réduction de trois, selon le ministère de l’Intérieur.

Plus précisément, les 14 ministères sont le ministère de la Défense ; le ministère de la Sécurité publique ; le ministère de la Justice ; le ministère de l’Industrie et du Commerce ; le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ; le ministère des Affaires étrangères ; le ministère de l’Éducation et de la Formation ; le ministère de la Santé ; le ministère des Finances ; le ministère de la Construction ; le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement ; le ministère de la Science et de la Technologie ; le ministère de l’Intérieur ; et le ministère des Minorités ethniques et des Affaires religieuses.

Les organismes de niveau ministériel sont l’Office du gouvernement, l’Inspection gouvernementale et la Banque d’État du Vietnam, tandis que les cinq organismes relevant du gouvernement sont l’Académie vietnamienne des sciences et technologies, l’Académie vietnamienne des sciences sociales, la Télévision du Vietnam (VTV), la radio la Voix du Vietnam (VOV) et l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

En outre, la réorganisation entraînera la réduction de l’ensemble des 13 départements généraux et organisations équivalentes, de 518 départements et organisations équivalentes et de 2.958 sous-départements et unités équivalentes, ainsi que de 201 unités publiques non commerciales.

Sur la base du plan proposé de restructuration et de rationalisation de l’appareil organisationnel du gouvernement, le ministère de l’Intérieur a demandé aux ministères, aux organismes de niveau ministériel et aux organismes relevant du gouvernement de finaliser leurs plans de restructuration interne, de fusion et de consolidation et de les soumettre au ministère avant le 15 janvier. – VNA/VI