L’APO appelée à choisir le Vietnam comme modèle d’amélioration de la productivité

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) avec le secrétaire général de l’APO Indra Pradana Singawinata, à Hanoi, le 26 avril. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu mercredi 26 avril à Hanoi le secrétaire général de l’APO Indra Pradana Singawinata, a proposé à l’APO de choisir le Vietnam comme modèle d’amélioration de la productivité, à partir de projets spécifiques et clés.

Il a également invité l’APO à aider le Vietnam à affiner les mécanismes, la formation des ressources humaines, les sciences administratives et à renforcer la coopération internationale dans le domaine de la productivité.

Le chef du gouvernement a salué le secrétaire général pour avoir choisi le Vietnam comme première destination après son entrée en fonction, affirmant que c’est la manifestation du partenariat stratégique croissant entre le Vietnam et l’APO.

Il a également remercié l’APO d’avoir aidé le Vietnam à élaborer un plan de productivité complet basé sur l’innovation en 2019, à rejoindre le groupe d’experts sur les activités de recherche stratégique de l’APO et plusieurs projets clés, et à renforcer ses capacités de formation, d’évaluation et de certification des experts en productivité.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, le gouvernement vietnamien a lancé une série de programmes et d’initiatives pour améliorer la productivité du travail, dans le but d’atteindre une croissance moyenne de la productivité du travail de plus de 6,5% par an de 2021 à 2030.

Il a demandé à l’APO et au secrétaire général Indra Pradana Singawinata de faciliter les activités de soutien aux ressources, en particulier les experts, pour aider le Vietnam à mener à bien un projet d’amélioration de la productivité du travail basé sur la science, la technologie et l’innovation.

L’APO et le secrétaire général Indra Pradana Singawinata sont également appelés à aider le Vietnam à construire des projets d’appui dans le cadre de l’APO pour lancer des activités de formation, et des activités d’appui liées à la certification internationale des experts en productivité selon les normes APO.

Il a également été demandé au groupe d’experts d’augmenter la quantité et la qualité des experts nationaux et internationaux en productivité au Vietnam et d’organiser avec succès le Forum national de la productivité en octobre 2023, qui sera organisé par le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies.

Le chef du gouvernement a espéré que l’APO continuerait de croître, dans le but de promouvoir le développement socio-économique durable dans la région Asie-Pacifique grâce à l’amélioration de la productivité.

Le secrétaire général Indra Pradana Singawinata a, pour sa part, déclaré que le Vietnam occupe une position spéciale au sein de l’APO, ajoutant que le pays dispose d’une base pour augmenter sa productivité, avec des gens travailleux et engagés qui s’efforcent d’atteindre l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. De plus, le Vietnam est un pays stable de premier plan en termes de politique, d’économie et de société.

En accord avec les propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh, il s’est engagé à aider le Vietnam à améliorer sa capacité de contruction institutionnelle, à élaborer des plans et à suivre le processus de mise en œuvre, et à engager les départements et agences dans l’amélioration de la productivité du travail. Dans l’immédiat, des contenus spécifiques et clés seront sélectionnés.