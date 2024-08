LaoVietBank reçoit l'Ordre du travail de première classe du Laos

À l'occasion du 25e anniversaire de la création de LaoVietBank, une co-entreprise entre la banque par actions d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) et la banque de commerce extérieur du Laos (BCEL), l'État lao a décerné à cette banque, jeudi soir, 15 août, à Vientiane, l'Ordre du travail de première classe du Laos.



S'exprimant lors de la célébration, la gouverneure par intérim de la Banque d'État du Laos, Vathana Dalaloy, a salué les efforts, les excellentes réalisations et les contributions positives de LaoVietBank au développement socio-économique du Laos, favorisant la coopération et les investissements entre le Laos et le Vietnam au cours de ces derniers temps.



Le vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Dao Minh Tu, a souligné que LaoVietBank a toujours été un pionnier dans le domaine de la coopération bancaire entre le Vietnam et le Laos, mettant en œuvre les politiques et orientations des deux Partis, deux États, des deux gouvernements et fournissant toujours des services bancaires et financiers pratiques et modernes aux clients.



A cette occasion, la Banque d’Etat du Vietnam a également remis un satisfecit à LaoVietBank pour ses contributions notables dans la promotion de la coopération entre les deux pays.



De 10 millions de dollars à sa naissance le 22 juin 1999, le capital social de LaoVietBank a été décuplé. En plus, ses actifs totaux ont atteint plus de 19.000 milliards de kips (près de 900 millions de dollars), contribuant au budget étatique du Laos à hauteur de plus de 1.000 milliards de kips (environ 50 millions de dollars) et à la mise en œuvre d'activités de bien-être social au Laos à hauteur de plus de 100 milliards de kips (environ 5 millions de dollars).



En tant que l'une des plus grandes banques commerciales du Laos, avec un réseau de succursales et de bureaux de transactions présents dans 9 des 18 villes et provinces du Laos, LaoVietBank joue toujours bien son rôle de pont de paiement, de convertissement des devises des deux pays que sont le dong vietnamien (VND) et le kip lao (LAK), ainsi que un rôle important dans le règlement des difficultés des entreprises dans les activités de paiement bilatérales, contribuant ainsi à promouvoir le développement de la coopération économique entre les deux pays.



Reconnaissant les efforts et les contributions positives de LaoVietBank au développement socio-économique du Laos au cours de ces 25 dernières années, le Parti et l'État lao ont déjà décerné à LaoVietBank de nombreuses récompenses honorifiques, telles que l'Ordre de l’indépendance de troisième classe, les Ordres du travail de première, deuxième et troisième classes et l’Ordre de l'amitié. VNA/VI

