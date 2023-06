L’Ao Dài vietnamien à l’honneur au Festival de la mer de Nha Trang

Ouverture d'un spectacle Ao Dai lors du festival. Photo: VNA

Mercredi soir à Nha Trang, s'est tenu le 4e Festival de l'Ao Dai, organisé par l'Union des femmes de la province de Khanh Hoa dans le cadre du Festival de la mer Nha Trang - Khanh Hoa 2023.

Ce festival vise à honorer la beauté de la tunique traditionnelle vietnamienne, un symbole des valeurs culturelles de la nation. C'est aussi un événement touristique culturel exceptionnel, qui attire chaque année un grand nombre de visiteurs.

Cette année, le festival a innové dans son contenu et son envergure, offrant aux participants des expériences uniques. Il a présenté des défilés d'Ao Dài variés et originaux, mettant en scène des mannequins professionnels, des acteurs, des chanteurs, ainsi que des femmes de différents organismes et localités de la province. Les spectateurs ont ainsi pu admirer des costumes anciens, des Ao Dài pour les mariages et les fêtes, ainsi qu'une collection d'Ao Dài représentant les 54 groupes ethniques du Vietnam.