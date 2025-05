L’ao dai Nhât Binh de la dynastie des Nguyên : L’élégance vietnamienne à l’honneur à Washington

L’ao dai Nhât Binh et des costumes d'autres pays lors de l'exposition. Photo: VNA

L’ambassade du Vietnam aux États-Unis met à l’honneur l’ao dai Nhât Binh, un costume de cour de la dynastie des Nguyên (1802-1945), issu d’une collection exclusive du créateur Cao Minh Tiên, lors d’une exposition en cours à Washington.

Cette exposition, qui se tient du 5 au 10 mai, constitue non seulement une plateforme artistique, mais aussi un espace d’échange culturel, rassemblant des diplomates de nombreux pays, dont l’ambassadeur vietnamien Nguyen Quôc Dung et son épouse Trân Thi Bich Vân, ainsi que des hommes politiques, des stylistes et des passionnés de mode.

Des costumes traditionnels de plusieurs pays y sont présentés, dont des tenues portées par les épouses de chefs d’État lors d’événements internationaux majeurs.

L’ao dai Nhât Binh retient particulièrement l’attention des invités pour sa valeur culturelle et son harmonie entre tradition et modernité. Il est confectionné à partir de soie grège vietnamienne et de textiles traditionnels.

Originaire de la ville impériale de Huê, le Nhât Binh incarne l’héritage royal vietnamien. En 1807, sous le règne du roi Gia Long, il fut officiellement reconnu comme costume de cour et resta en usage tout au long de la dynastie des Nguyên. Au-delà de sa beauté traditionnelle, il symbolisait la stabilité sociale et le prestige royal.

Inspiré par son raffinement, le styliste Cao Minh Tiên y intègre des éléments contemporains, insufflant un nouveau souffle aux motifs royaux du Nhât Binh et offrant ainsi une vision renouvelée du patrimoine vietnamien. – VNA/VI