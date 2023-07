Lao Cai s'efforce d'attirer les investissements et de promouvoir le tourisme en Inde

Un programme de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme Lao Cai - Inde" s'est déroulé le 25 juillet à New Delhi, sous la coordination entre le Comité populaire de la province de Lao Cai (Nord), l'ambassade du Vietnam en Inde, la Chambre de commerce et d'industrie des importateurs indiens et d’associations indiennes.

Présent à cet événement, Giang Thi Dung, vice-présidente du Comité populaire provincial de Lao Cai, a présenté les atouts de la province et a suggéré certains domaines de coopération et d'investissement auxquels les entreprises indiennes peuvent participer, notamment la transformation et la fabrication d'herbes médicinales, le tourisme, 'agriculture de haute technologie, l'industrie de haute technologie...

L'ambassadeur vietnamien Nguyen Thanh Hai a affirmé le développement fructueux des relations entre le Vietnam et l'Inde, notamment dans l'économie, le commerce, l'investissement et le tourisme. Selon lui, la connectivité est l'un des moteurs les plus importants pour le développement de ces secteurs. Il a affirmé que l'ambassade du Vietnam en Inde soutient toujours et crée toutes les conditions pour soutenir ces activités.

Participant au séminaire, les délégués indiens ont affirmé que le Vietnam en général et Lao Cai en particulier étaient les principales destinations des investisseurs et des touristes indiens, grâce à l'environnement ouvert des affaires et des investissements, à l'économie dynamique, aux gens sympathiques et à la beauté naturelle exceptionnelle.

Lors du programme, six protocoles d'accord ont été signés entre des agences vietnamiennes et indiennes. - VNA/VI