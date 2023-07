Lao Cai cherche à faire de Bac Ha une zone touristique spéciale

Avec une caractère culturelle distincte et diverses reliques historiques et culturelles uniques, le district de Bac Ha est connu comme une destination touristique attrayante dans la province montagneuse de Lao Cai (Nord-Ouest).

Nguyen Duy Hoa, secrétaire du Comité du Parti de Bac Ha, a partagé que la localité a des caractéristiques et des facteurs pour devenir une zone touristique spéciale de Lao Cai et de la région du Nord-Ouest.

Le marché culturel de Bac Ha a été répertorié par le magazine sri-lankais Serendib comme l'un des 10 marchés les plus attractifs d'Asie du Sud-Est, tandis que le palais Hoang A Tuong existe depuis près d'un siècle, mais conserve intacte son architecture asiatique-européenne unique.

Bac Ha possède également des centaines de reliques et de sites patrimoniaux, dont le rituel et le jeu de tir à la corde du peuple Tay, reconnus comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

Le « plateau blanc » Bac Ha est connu pour sa culture traditionnelle empreinte d'identité nationale. Cette terre a encore des caractéristiques uniques, se distinguant par une culture culinaire riche et diversifiée, des produits agricoles typiques et endémiques.

En plus des éléments naturels, les festivals de Bac Ha créent également leur propre attraction pour les visiteurs.

Selon le président du comité populaire de Bac Ha, Dinh Van Dang, après plus de deux ans touchés par la pandémie de COVID-19, le district a prévu d'organiser une série d'événements touristiques tout au long de l'année pour restaurer le secteur du divertissement local.

De plus, l'achèvement et la mise en service de l'intersection de l'autoroute Hanoi - Lao Cai a raccourci la distance jusqu'au district de Bac Ha de plus de 20 kilomètres et crée des conditions favorables pour les visiteurs du « plateau blanc ».

Actuellement, Bac Ha compte 85 établissements d'hébergement et près de 60 restaurants, cafétérias et lieux de divertissement. Parallèlement à de nombreuses solutions synchrones pour améliorer progressivement les infrastructures et les services touristiques, le district développe divers types de tourisme tels que l'écotourisme, le tourisme rural, artisanal, créatif et d'aventure.

Le district construit également 10 groupes de produits touristiques uniques associés à la marque "plateau blanc". Parallèlement, le district a pour projet de préserver et de promouvoir les espaces culturels traditionnels des groupes ethniques liés au développement du tourisme communautaire local.- VNA/VI