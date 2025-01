Lao Cai ambitionne d'accueillir 10 millions de visiteurs en 2025

Visiteurs à Sa Pa, Lao Cai. Photo: VNA

Selon Giang Thi Dung, vice-présidente du Comité populaire de Lao Cai, cette province du Nord s'est fixé comme objectif d'accueillir 10 millions de visiteurs en 2025, dont 1,5 million d’étrangers et 8,5 millions de Vietnamiens.

Lao Cai vise en outre un chiffre d’affaires touristique de 44.760 milliards de dongs.

Selon Do Van Tan, vice-président du Comité populaire de Sa Pa, en 2025, la zone touristique nationale de Sa Pa continuera à donner la priorité aux investissements dans la préservation et le développement des valeurs culturelles et de la production agricole pour le tourisme.-VNA/VI