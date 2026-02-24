Lao Airlines relance sa liaison directe entre Vientiane et Da Nang

La compagnie aérienne nationale du Laos (Lao Airlines) a annoncé le rétablissement de sa ligne aérienne directe reliant Vientiane, la capitale du Laos, à la ville balnéaire de Da Nang, au centre du Vietnam.

À partir du 29 mars prochain, le transporteur national du Laos assurera deux vols aller-retour hebdomadaires, tous les jeudis et dimanches, au bord d'un appareil de type Comac 909 configuré pour accueillir 90 passagers en classe économique. Le temps de vol entre les deux destinations est estimé à environ une heure et vingt minutes.

S’agissant des horaires, le vol aller, sous le numéro QV317, quittera Vientiane à 11h20 pour une arrivée prévue à Da Nang à 12h40. Dans le sens inverse, le vol retour QV318 décollera de la ville vietnamienne à 13h50 pour atterrir dans la capitale lao à 15h10. Les billets sont désormais disponibles à l’achat auprès des bureaux de vente, des agences agréées, ainsi que sur le site internet et l’application mobile de la compagnie. Le tarif indicatif aller-retour est proposé à partir d’environ 290 dollars pour des réservations effectuées en avril 2026.

Cette reprise marque une étape stratégique pour Lao Airlines après plusieurs tentatives de stabilisation de cette desserte. Avant la pandémie de COVID-19, la compagnie exploitait cette route en ATR-72 via une escale à Pakse, au sud du Laos. Une tentative de liaison directe en Airbus A320 avait été initiée en 2023, mais l'insuffisance de la demande post-pandémique avait contraint le transporteur à suspendre le service. Pour cette nouvelle phase, Lao Airlines estime que le Comac 909 offre un compromis idéal en termes de capacité, se situant entre les 70 sièges de l'ATR-72 et les 148 places de l'A320.

Le rétablissement de cette liaison intervient dans un contexte de forte dynamique touristique à Da Nang, qui ambitionne d’accueillir 19 millions de visiteurs à l’horizon 2026. La compagnie nationale lao entend capitaliser sur l’afflux soutenu de touristes internationaux, notamment sud-coréens et chinois. -VNA/VI