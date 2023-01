L’Année Vietnam-Italie 2023, un nouveau jalon dans le partenariat stratégique

L’ambassadeur du Vietnam en Italie Duong Hai Hung et la vice-ministre italienne des Affaires étrangères, Maria Tripodi. Photo : VNA

L’ambassade du Vietnam en Italie a annoncé une riche palette pour célébrer l’Année Vietnam-Italie 2023 sur le thème “Respect, Compréhension - Coopération”, le cinquantenaire des relations diplomatiques (23 mars 1973-2023) et le 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Italie (janvier 2013-2023).

Elle collaborera avec les autorités centrales et locales italiennes pour organiser de nombreuses activités commémoratives dans les grandes villes, les centres politiques, économiques, culturels et touristiques tels que Rome, Milan, Florence, Venise et Naples ainsi que dans de nombreuses autres villes italiennes, a fait savoir l’ambassadeur Duong Hai Hung lors d’une conférence de presse tenue le 14 janvier.



Les activités sont destinées à montrer le respect pour les fondements de la bonne amitié entre le Vietnam et l’Italie, et à présenter l’image d’un Vietnam pacifique, stable, au développement dynamique et riche en identité, en potentiel et attractif pour le commerce et l’investissement qui a de nombreuses affinités avec l’Italie, a-t-il déclaré.



Elles visent également à ouvrir de nouvelles opportunités de coopération et à approfondir le partenariat stratégique, créant des conditions permettant de promouvoir davantage les liens dans la politique, l’économie, l’investissement, la culture et l’éducation, la science et la technologie, le tourisme, les échanges populaires, la coopération décentralisée, l’innovation, la créativité, l’économie numérique, l’économie verte et les énergies renouvelables, avec l’accent mis sur la coopération économique, a-t-il indiqué.

L’Italie considère le Vietnam comme un partenaire de dialogue important et un partenaire essentiel pour la stabilité et le développement économique dans la région Indo-Pacifique, a pour sa part affirmé la vice-ministre italienne des Affaires étrangères, Maria Tripodi, qui devra se rendre prochainement au Vietnam.

Selon la responsable, les relations biltérales se développent de plus en plus profondément, qui s’illustrent au travers des échanges fréquents de visites et rencontres de haut niveau, dont la toute récente rencontre entre le Premier ministre italien Giorgia Meloni et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en marge du Sommet UE-ASEAN, le 14 décembre à Bruxelles.



Les plans d’action, l’un des résultats du partenariat stratégique entre les deux pats, ont permis de renforcer la coopération bilatérale, sont allés au-delà des échanges économiques pour atteindre de nouveaux domaines stratégiques pleins d’opportunités, tels que la coopération en matière de défense, de justice et d’environnement, s’est-elle félicitée.



L’ambassade d’Italie à Hanoi et le Consulat général d’Italie à Hô Chi Minh-Ville ont aussi prévu une série d’activités en 2023, du design à la danse contemporaine, de la gastronomie à la littérature, de la mode à la photographie et aux arts visuels. Ces activités visent à célébrer la relation bilatérale et ainsi à promouvoir davantage le partenariat stratégique bilatéral, a-t-elle fait savoir.