Lang Son développe le tourisme communautaire lié à la réduction de la pauvreté

La province de Lang Son, dotée des paysages naturels magnifiques, de la cuisine unique, ainsi que de la culture de riche identité, a de grands potentiels pour créer de nombreux modèles du tourisme communautaire. Il s’agit d’une orientation de développement visant à préserver, à enrichir les valeurs culturelles typiques de la zone des minorités ethniques, à leur apporter des revenus stables, contribuant au développement socio-économique de la province.

Le village culturel et touristique communautaire de Quynh Son relevant de la commune de Bac Quynh, district de Bac Son est doté par la nature de nombreuses grottes entourées par des ruisseaux avec l’eau limpide et bleue. Les visiteurs à Bac Son, immergés de l’air frais, peuvent contempler des paysages naturels majestueux, faire l’expérience de la vie des habitants locaux, en plongeant dans les mélodies des chants traditionnels des ethnies minoritaires comme le chant «vi», le chant «then», en dégustant leurs plats très typiques comme le «banh chung den» (gâteaux noir de riz gluant), le «xôi nêp câm» (riz gluant noir), le «lap xuong» (saucisse vietnamienne), …



Nés et ayant grandi dans la terre dotée des paysages naturels magnifiques, de nombreux gens issus de l’ethnie Tày à Bac Son ont investi dans le tourisme communautaire, avec l’appui des autorités locaux sur le plan de capitaux et d’expérience du tourisme. En 2010, la famille de Mme Duong Thi Nha a emprunté plus de 1 milliard de dôngs d’une banque pour changer son modèle de production de l’élevage vers le développement touristique. A cette époque, peu de gens osaient emprunter une telle grande somme d’argent, mais après 12 ans, le «homestay» (gîte) de sa famille est devenu une des adresses attirant de nombreux visiteurs à Bac Son. Ce modèle touristique leur a rapporté des revenus stables de 200 à 300 millions de dôngs.

Le tourisme communautaire à Bac Quynh lié à la préservation de l’identité culturelle des minorités ethniques a attiré de nombreux touristes nationaux et étranger. En plus de l’attrait des paysages naturels majestueux, ce qui incite les touristes à y venir, c’est la manière unique de faire le tourisme des Tày à Lang Son, qui sont très sincères et honnêtes.

Dans un homestay à Bac Son (province de Lang Son). Photo: Kenhhomestay.com



Duong Công Trich, un propriétaire d’un gîte à Bac Son a déclaré : «Les activités touristiques du gîte ont aidé à créer des emplois aux habitants du village, contribuant à la réduction de la pauvreté. Nous espérons également que les touristes seront de plus en plus nombreux pour aider le tourisme à se développer. C’est aussi une motivation pour ma famille à continuer d’investir».

Au début, le district de Bac Son a eu seulement quelques gîtes, à présent il compte plus de 30 établissements faisant des services touristiques de séjour. Ce modèle ouvre des opportunités à de nombreux habitants pour améliorer leurs revenus et développer l’économie.

On peut constater que le développement du tourisme communautaire est une bonne orientation, en apportant des revenus aux familles qui ont vécu auparavant de l’agriculture, mais qui ont désormais passé à la prestation des services. Avec des avantages et de riches potentiels naturels du district tels que les grottes, les rivières et les ruisseaux, et un système de vestiges historiques, le développement du tourisme sera une voie à suivre pour aider les gens à sortir de la pauvreté et à s'enrichir dans leur terre natale, a déclaré Hoàng Tho Hao, cadre du service de la culture et de l'information du district de Bac Son.

Le vice-président de l’Association du tourisme de la province de Lang Son, Ngô Manh Tùng a déclaré que son Association a proposé des contenus à coopérer entre les entreprises touristiques, de prestation de services et de séjour pour que les entreprises membres guident les habitants dans l’accueil des touristes. L’Association a également coopéré avec des banques qui ont des politiques de fournir des prêts préférentiels aux habitants.

Les visiteurs font l'expérience de la récolte du riz avec des outils rudimentaires avec les habitants de la vallée de Bac Son. Photo : VNA)



«Nous avons également proposé aux autorités locales d’investir davantage aux infrastructures, notamment des routes vers les sites du tourisme communautaire, en approvisionnant en électricité, en eau, en télécommunication pour aider les activités du tourisme communautaire à se développer plus rapidement dans les temps à venir», a-t-il souligné.

Pour développer le tourisme communautaire, de nombreuses politiques continuent d’être mises en œuvre et ont pris des effets efficaces comme l’appui dans la construction des infrastructures techniques dans les sites touristiques, l’organisation des formations à l’intention des familles, selon le directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Lang Son, Nguyên Phuc Hà.

De premiers modèles touristiques communautaires réussis dans le district de Bac Son, la province de Lang Son compte 5 villages touristiques communautaires reconnus. En plus, la province aura de nombreux autres sites touristiques communautaires potentiels à créer dans des districts, a-t-il fait savoir.

Dans les temps à venir, nous continuons à donner des formations professionnelles à des habitants, à enrayer des difficultés en termes de mécanismes et à appeler de grands investisseurs pour un effet de levier. En particulier, il faudrait garder des produits uniques typiques et en faire un moyen de subsistance des habitants, a déclaré Nguyên Phuc Hà.

Le développement touristique communautaire est un modèle approprié aux conditions naturelles et aux ressources touristiques de la province de Lang Son. Cette orientation contribue à préserver, à enrichir le patrimoine culturel des ethnies, créant une ressource pour le développement économique, améliorant la qualité de vie des habitants, notamment des gens issus des ethnies minoritaires comme des gens vivant dans les zones éloignées et frontalières. – NDEL/VNA/VI