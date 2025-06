Lang Son appelle les investissements indiens dans divers domaines sur son sol

Le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Lang Son, Duong Xuân Huyên, a appelé des entreprises indiennes à venir investir et faire des affaires dans divers domaines sur son sol, pour exploiter et promouvoir le potentiel et les avantages de la province.

Ces domaines comprennent entre autres les technologies de l'information, la transformation numérique, les produits pharmaceutiques, la transformation agricole, les énergies renouvelables, la logistique et le développement touristique, a déclaré Duong Xuân Huyên, lors d’un événement coorganisé ce samedi 31 mai par le Comité populaire de la province de Lang Son et l’ambassade d’Inde au Vietnam.

Lang Son espère que l'ambassade d'Inde et l'Association des entreprises indiennes au Vietnam encourageront les entreprises indiennes à coopérer en matière d'investissement et d'affaires à Lang Son, a dit Duong Xuân Huyên.

Cet événement à Lang Son ouvre une nouvelle étape dans la coopération d'amitié entre la province et les localités, agences, organisations et entreprises indiennes, contribuant ainsi à promouvoir la coopération entre le Vietnam et l'Inde et à développer de manière plus approfondie, globale et efficace, a indiqué Duong Xuân Huyên.

Ajungla Jamir, ambassadrice adjointe d’Inde au Vietnam a estimé que le renforcement de la coopération entre l'Inde et les villes et provinces vietnamiennes est devenu une priorité pour l'Inde. Lang Son est une porte d'entrée importante reliant la Chine et les pays de l'ASEAN, premier point d'entrée du Vietnam sur le corridor économique Nanning (Chine) - Lang Son - Hanoï - Hai Phong (Vietnam).

Lang Son est devenue une plateforme logistique majeure pour de nombreuses entreprises étrangères, y compris indiennes. Lang Son possède une vaste zone de culture d'anis, représentant 70 % de la superficie d'anis du Vietnam, et est une localité dotée de paysages magnifiques et de précieux vestiges historiques et culturels, notamment le Géoparc mondial de Lang Son, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont des zones prometteuses pour les entreprises indiennes qui recherchent des opportunités d'investissement et de coopération.

Selon la diplomate, l’événement dans la province de Lang Son avec la participation de nombreuses entreprises indiennes et locales dans les domaines comme soins de santé, agriculture, transformation des aliments, tourisme, technologies de l'information, logistique... ouvre des opportunités pour les deux parties de construire des liens et une coopération à long terme et efficaces. -VNA/VI