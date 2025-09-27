Lang Son ambitionne de devenir un pôle de croissance dans la région montagneuse du Nord

Le secrétaire du Comité du Parti de la province de Lang Son, Hoàng Van Nghiêm, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

La province septentrionale de Lang Son s’est fixé des objectifs ambitieux pour les cinq prochaines années, dont celui de devenir un pôle de croissance de la région montagneuse du Nord d’ici 2030, conformément à la résolution adoptée lors du 18e Congrès provincial du Parti pour le mandat 2025-2030, qui s’est achevé vendredi 26 septembre.



Cette résolution souligne l’importance de rationaliser et d’améliorer l’efficacité du Parti et du système politique, de promouvoir une forte solidarité et une gouvernance efficace, et de favoriser les avancées dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et du développement du secteur privé.



La province vise à moderniser les infrastructures de transport, à étendre les zones industrielles et urbaines, à restructurer l’agriculture et la sylviculture grâce aux technologies de pointe, et à développer une économie frontalière dynamique et moderne. L’accent sera également mis sur la promotion du tourisme vert, la préservation du patrimoine culturel ethnique et l’amélioration du niveau de vie de la population. La défense nationale, la sécurité, la diplomatie et la stabilité des frontières demeurent des piliers essentiels du développement durable.

Séance de clôture du du 18e Congrès du Parti de la province de Lang Son pour le mandat 2025-2030. Photo: VNA

D’ici 2035, Lang Son ambitionne de devenir une localité relativement développée. D’ici 2030, la province vise un PIBR de 111.100 milliards de dôngs (4,2 milliards de dollars), soit une croissance annuelle de 10 à 11 % et un PIBR par habitant d’environ 130 millions de dôngs. La part de l’économie numérique devrait dépasser 30 % du PIBR provincial, tandis que les recettes intérieures devraient augmenter de 10 % par an et le chiffre d’affaires à l’exportation devrait progresser de 10 à 11 % en glissement annuel.



Pour atteindre ces objectifs, la province a identifié trois axes stratégiques. Elle privilégiera les transports, les zones urbaines, les parcs et pôles industriels ; elle accélérera l’urbanisation. Elle améliorera les postes-frontières intelligents, les services commerciaux et logistiques, tout en favorisant la coopération bilatérale avec le Guangxi, en Chine, afin de créer des zones économiques transfrontalières.



Lang Son s’efforcera de devenir un pôle national pour la logistique, le commerce, les services, le tourisme et les activités économiques frontalières.



Par ailleurs, la province encouragera la recherche scientifique, l’innovation et la transformation numérique en créant un écosystème de start-ups, en formant des ressources humaines de haut niveau et en mettant en œuvre les infrastructures numériques, l’administration en ligne, l’économie et la société numériques, conformément à la résolution.



Le congrès a adopté le rapport politique et le rapport d’évaluation du 17e Comité provincial du Parti, et a élu 52 membres au nouveau 18e Comité du Parti. Le comité a ensuite élu un comité permanent de 14 membres, et Hoàng Van Nghiêm a été réélu secrétaire du Comité provincial du Parti. Le congrès a également élu 19 délégués officiels et 2 délégués suppléants pour participer au prochain 14e Congrès national du Parti. – VNA/VI