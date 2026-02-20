L’ancien village de papier de riz de Thuân Hung fleure bon la tradition

À l’approche du Nouvel An lunaire (Têt), le village de Thuân Hung, spécialisé dans la fabrication de papier de riz depuis des siècles et situé à Cân Tho, dans le delta du Mékong, est en pleine effervescence. Tradition et modernité s’y conjuguent pour répondre à la demande croissante.



Le papier de riz raconte l’histoire d’un village.



Situé dans le quartier de Thuân Hung à Cân Tho, à environ une heure du centre-ville, le village de Thuân Hung accueille les visiteurs avec le parfum enivrant de la farine de riz et du papier de riz à la noix de coco qui embaume les ruelles étroites menant au village.



À l’approche du Têt, l’activité bat son plein. De l’aube jusqu’en fin d’après-midi, les fours rougeoient tandis que les familles s’activent pour honorer les commandes. Dès 4 heures du matin, de nombreux ateliers du quartier de Tân Phu ont déjà commencé leur journée. La pâte fraîchement moulue, lisse et soyeuse, est préparée pour les premières fournées.



Dans les foyers dépourvus de machines à vapeur automatiques, les artisans se tiennent encore près des marmites fumantes, versant habilement la pâte dans des moules recouverts de tissu. En quelques secondes, une feuille délicate et translucide se forme. Elle est rapidement soulevée, placée sur des claies en bambou et mise à sécher au soleil.



Chaque étape requiert savoir-faire et expérience. La pâte doit avoir le juste équilibre entre élasticité et fluidité ; la chaleur doit rester constante ; les mains doivent se mouvoir avec rapidité et fermeté. Un léger faux pas peut entraîner des feuilles déchirées ou une épaisseur irrégulière.



Le papier de riz de Thuân Hung possède une saveur unique. Le village produit des variétés salées, nature, pour rouleaux de printemps et à la noix de coco, chacune déclinée en plusieurs formats.



À l’extérieur, des centaines de claies en bambou sont soigneusement disposées sous le doux soleil du delta du Mékong, suffisamment chaud pour sécher les feuilles uniformément tout en préservant leur douceur et leur parfum.



L’âme du papier de riz



Tout en remuant délicatement une casserole de sucre de palme, Van Thi Tho, propriétaire de l’atelier familial de fabrication de feuilles de riz Ut Tho, explique que la préparation de la pâte est l’âme de cet artisanat. La vapeur s’élève, mêlant la douce saveur du sucre de palme au riche arôme de la noix de coco râpée.



Le riz doit être soigneusement sélectionné : juste assez mûr, ni trop frais ni trop sec. Il est finement moulu et mélangé à du lait de coco et du sucre de palme selon une recette familiale transmise de génération en génération.



« Si la pâte n’est pas bonne, les feuilles de riz ne le seront pas non plus », explique-t-elle. « Elle doit être élastique et lisse pour que les feuilles se détachent parfaitement sans se déchirer.»



Sa famille exerce ce métier depuis trois générations. Pour elle, cet artisanat est non seulement un moyen de subsistance, mais aussi un héritage – transmis de la grand-mère de son mari à sa belle-mère, et maintenant à elle.



Pendant la haute saison du Têt, la demande explose. Pourtant, sa famille se concentre sur deux produits phares : les feuilles de riz à la noix de coco et les feuilles de riz sucrées – les variétés traditionnelles qui ont fait la renommée du village. En période de forte activité, la production est multipliée par trois ou quatre par rapport à une journée normale. La famille embauche alors trois ou quatre ouvriers supplémentaires. Chaque jour, elle produit environ 6.000 galettes de riz sucrées et 2.000 galettes de riz à la noix de coco, dégageant un modeste bénéfice journalier après déduction des coûts.



Perpétuer la tradition artisanale

Des étagères en bambou sont soigneusement disposées sous le doux soleil du delta du Mékong pour les garder au sec. Photo: VNA

Tout en respectant la tradition, Van Thi Tho reconnaît que les machines ont profondément transformé le village. Les cuiseurs vapeur automatisés augmentent la productivité et garantissent des feuilles plus fines et uniformes. Cependant, les machines ne sont que des outils. Elle perpétue les méthodes traditionnelles de préparation de la pâte et continue de faire sécher les feuilles au soleil sur des claies en bambou afin de préserver leur arôme naturel.



Ce qui préoccupe le plus de nombreux artisans, c’est la continuité des générations. Les jeunes du village cherchent de plus en plus d’emploi ailleurs, considérant cet artisanat comme exigeant physiquement et moins stable que les emplois en usine.



Biên Van Con, qui exerce ce métier depuis plus de 20 ans, explique que les artisans travaillent du matin au soir pendant toute la période du Têt, souvent sans jour de congé.



Trân Thanh Tâm, dont la famille pratique cet artisanat depuis trois générations, a investi dans une machine à papier de riz il y a près de trois ans, pour un coût dépassant les 100 millions de dôngs. Son atelier emploie désormais six personnes à l’année et augmente considérablement sa production pendant le Têt.



Aujourd’hui, seulement 58 foyers environ maintiennent une production régulière dans le village, un chiffre qui atteint près de 200 pendant la période précédant le Têt – un nombre encore bien inférieur à celui d’il y a plusieurs décennies.



Ces dernières années, des signes encourageants sont apparus. Plusieurs produits ont obtenu la certification trois étoiles OCOP (À chaque commune son produit), et en 2023, le village de Thuân Hung, spécialisé dans la fabrication de papier de riz, a été officiellement reconnu comme patrimoine culturel immatériel national.



Selon Lê Duc Toàn, secrétaire du comité du Parti du quartier de Thuân Hung, les autorités locales facilitent l’accès à des prêts à taux préférentiels, soutiennent la modernisation des équipements, accompagnent la promotion des produits et le développement de la marque, et coordonnent des formations professionnelles afin d’améliorer la qualité et la valeur des produits.



Après plus de deux siècles, les fours de Thuân Hung continuent de briller. Chaque fine feuille de papier de riz parfumée porte en elle les souvenirs de la campagne, le savoir-faire de ses artisans et la fierté d’un village artisanal au patrimoine ancestral.

Reconnaissant les valeurs culturelles uniques, cultivées et perpétuées par les villageois depuis des générations, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a décidé le 6 mars 2023 d’inscrire l’artisanat de fabrication de papier de riz de Thuan Hung sur la Liste du patrimoine culturel immatériel national. - VNA/VI