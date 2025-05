L’ancien président Tran Duc Luong est décédé

L’ancien président Tran Duc Luong. Photo: VNA

Selon les informations du Conseil spécialisé pour la protection de la santé des cadres de niveau central, Tran Duc Luong, né le 5 mai 1937, ancien membre du Bureau politique et ancien président du Vietnam, est décédé à son domicile à 22h51, le 20 mai 2025, après une période de maladie.



Bien qu’il ait bénéficié des soins attentionnés du Parti, de l’État, de nombreux professeurs, médecins, ainsi que du dévouement de sa famille, en raison de son âge avancé et de la faiblesse de sa santé, il s’est éteint à l’âge de 88 ans.



Les informations concernant les visites d’hommage, la cérémonie de commémoration et celle d’inhumation seront annoncées ultérieurement.-VNA/VI