Lancement officiel de l’Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens en Europe

La cérémonie de signature d'un document de création de l’Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens en Europe. Photo : VNA

Dans le but de connecter les jeunes entreprises de la communauté vietnamienne en Europe et de créer un environnement propice au partage d'expériences, de connaissances et de ressources, l'Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens en Europe a été officiellement créée à Berlin le 28 février. À cette occasion, elle a tenu son premier congrès pour élire son Comité exécutif.

Le même jour, son Comité exécutif a organisé une cérémonie de lancement à l’ambassade du Vietnam à Berlin.

L'ambassadeur Vu Quang Minh a salué l’initiative de création de l’Association ainsi que les efforts déployés en un temps record pour organiser ce premier congrès.

Il a exprimé l'espoir que les membres de l'Association s’unissent pour atteindre les objectifs énoncés dans sa charte et continuent à contribuer au développement du Vietnam, leur pays d’origine, ainsi qu’à celui de l’Allemagne, leur deuxième Patrie.

L'Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens en Europe vise non seulement à connecter les entreprises vietnamiennes opérant en Europe, mais aussi à établir des liens avec celles qui y investissent.

S’exprimant en ligne depuis le Vietnam, Do Tien Thinh, directeur adjoint du Centre national d'innovation (NIC), a exprimé son espoir de voir l’association collaborer avec le NIC pour relever les défis communs liés à l’innovation.

Il a souligné que l'Association apporterait une réelle valeur ajoutée à ses membres, en les aidant à développer leurs activités en Europe, à s’internationaliser et à revenir investir au Vietnam.

À court terme, l'association ambitionne d’organiser un grand événement annuel en collaboration avec d’autres associations ou agences ainsi qu’une série d'activités mensuelles de marque, telles que les « petits-déjeuners de réseautage » réunissant entreprises vietnamiennes et partenaires européens. Dans cette démarche, les ambassades joueront un rôle d’intermédiaire et de co-organisateur.- VNA/VI