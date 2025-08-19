Lancement et inauguration de 250 projets majeurs pour la Fête nationale

À l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), un événement d’envergure nationale marquera ce mardi 19 août, à 9 heures, le lancement et l’inauguration simultanés de 250 projets majeurs à travers le pays.

Coordonné depuis le Centre national des foires et expositions à Hanoï, l’événement se déroulera en format hybride et sera retransmis en direct sur la chaîne VTV1, en connexion avec 79 sites répartis dans les 34 villes et provinces du pays.

Au 13 août, 250 projets répartis dans ces 34 localités avaient été jugés éligibles pour participer à la cérémonie, représentant un investissement total de près de 1.280.000 milliards de dôngs (environ 48,7 milliards de dollars). Parmi eux, 89 seront inaugurés et 161 mis en chantier. Les fonds non publics représentent 63% du montant total (802.000 milliards de dôngs) pour 121 projets, tandis que les fonds publics couvrent 37% (478.000 milliards de dôngs) pour 129 projets, a indiqué le vice-ministre de la Construction, Lê Anh Tuân.

Cette initiative vise à insuffler une nouvelle dynamique au développement socio-économique, en renforçant la connectivité régionale et en visant une croissance supérieure à 8% en 2025, avec une prévision à deux chiffres pour la période 2026-2030.

Les projets couvrent des domaines variés : infrastructures de transport (59 projets), génie civil et urbanisme (44), industrie (57), infrastructures techniques (36), logement social (22), agriculture et développement rural (6), culture et sports (3), éducation (12), défense (1) et santé (10). Ils se répartissent en 8 projets d’importance nationale, 46 de groupe A, 155 de groupe B et 41 de groupe C.

Parmi les ouvrages emblématiques qui seront inaugurés figure le Centre national des foires et expositions de Vingroup à Hanoï, un complexe à l’architecture remarquable, achevé en un temps record.

Parc de haute technologie de Hoa Lac. Photo d'illustration : VNA

Concernant les lancements, le groupe Viettel entamera la construction de son centre de recherche et développement au parc de haute technologie de Hoa Lac (Hanoï), un projet de 10.000 milliards de dôngs axé sur les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les données. À l’extrême sud du pays, dans la province de Cà Mau, débuteront également les travaux de l’autoroute Cà Mau – Dât Mui. D’autres projets notables incluent un complexe commercial et de loisirs de 79.790 milliards de dôngs à Dà Nang, l’hôpital d’oncologie de Nghê An avec 1.000 lits, ainsi que le parc éolien de Hai Anh.

Le ministre Trân Van Son, chef du Bureau du gouvernement et porte-parole du gouvernement, a souligné les retombées économiques attendues, estimant que ces projets pourraient contribuer à la croissance du PIB national en 2025 et les années suivantes, l’investissement public jouant un rôle de levier pour mobiliser le capital privé.

Afin d’assurer le succès de l’événement, le Premier ministre a publié, le 18 août, une directive assignant les hauts responsables à superviser les cérémonies sur les principaux sites des 34 localités, garantissant une organisation solennelle, efficace et sûre, et suscitant un élan de mobilisation au sein de la population. – VNA/VI