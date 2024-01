Lancement d’un système de billet électronique au Musée des Beaux-Arts du Vietnam

Dans la matinée du 15 janvier, le Musée des Beaux-Arts du Vietnam et l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam ont lancé et mis officiellement en service le système de billet électronique "En ligne - Interconnecté - Multimodal".

Il s’agit du résultat d'un projet de coopération entre ce musée et le Centre d'informations touristiques de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, visant à améliorer la qualité des services, à apporter des commodités pratiques aux visiteurs et à faciliter le travail des guides touristiques et des agences de voyages. Cela marque aussi des efforts du musée dans le processus de transformation numérique et de réforme des procédures.

Ainsi, les visiteurs n’ont plus besoin de se rendre au comptoir pour acheter des billets pour visiter le musée mais ils peuvent en acheter en ligne via l'application touristique nationale « Vietnam Travel » sur un smartphone. Ils peuvent également bénéficier d’autres commodités, dont l’accès à d’autres destinations développant des coopérations avec le musée.



Doté d'avantages technologiques exceptionnels, le système de billet électronique "En ligne - Interconnecté - Multimodal" apporte non seulement du confort aux visiteurs mais fournit également un outil de synthèse et d'analyse des données. En temps réel, il aide le musée à suivre avec précision et rapidité le nombre de billets vendus en fonction des différents critères et évaluer les caractéristiques et les tendances des visiteurs, permettant ainsi des ajustements pour répondre aux besoins des visiteurs.



Le Musée des Beaux-Arts du Vietnam est le premier musée au Vietnam à appliquer le système de billet électronique « En ligne – Interconnecté – Multimodal ». Il espère attirer de plus en plus de visiteurs, vietnamiens comme étrangers, pour devenir une incontournable destination pour les touristes une fois arrivée à la capitale Hanoï.-VNA/VI