Lancement d’un cours gratuit de vietnamien pour les enfants de New York

Un cours gratuit de vietnamien a été lancé le 22 mars à l’intention des enfants de la communauté vietnamienne de New York et des environs, avec la participation d’enseignants de l’Université Columbia. Photo: VNA

Un cours gratuit de vietnamien a été lancé le 22 mars à l’intention des enfants de la communauté vietnamienne de New York et des environs, avec la participation d’enseignants de l’Université Columbia.



Ce cours est organisé conjointement par la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies et le Programme de langue vietnamienne à l'Université de Columbia. Les élèves sont des enfants âgés de 6 à 14 ans, pour la plupart nés aux États-Unis.



S’exprimant lors de la cérémonie de lancement, l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a souligné l’importance de préserver et de promouvoir la langue vietnamienne à l’étranger, notamment aux États-Unis. Il s’est dit convaincu que ces cours seraient à la fois stimulants et ludiques. Outre l’amélioration de leurs compétences en vietnamien, les enfants auront l’occasion de découvrir les traditions culturelles et l’histoire du Vietnam, renforçant ainsi leurs liens avec le pays d’origine, a-t-il ajouté.



À cette occasion, Dang Hoang Giang a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien enthousiaste et la coopération du Programme de langue vietnamienne à l’Université Columbia.



La professeure Nguyen Lien Hang, représentante du Programme de langue vietnamienne à l’Université Columbia, a exprimé l’honneur de collaborer avec la mission diplomatique du Vietnam pour préserver la langue et la culture vietnamiennes aux États-Unis. Elle a également exprimé l’espoir que ces initiatives conjointes porteraient leurs fruits et encourageraient de nouveaux efforts pour l’enseignement et l’apprentissage du vietnamien à New York.



Parallèlement à ce cours, les conjoints des membres de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies continuent d’organiser régulièrement des cours de langue et de culture vietnamiennes à destination des enfants de diplomates vietnamiens à New York. – VNA/VI