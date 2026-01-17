Les délégués lors de la cérémonie de lancement d’un complexe médical dédié aux personnes âgées à Hanoï. Photo: VNA

À l’occasion de la célébration du 14e Congrès national du Parti, le consortium d’investisseurs composé de l’Hôpital universitaire de Médecine de Hanoï (agissant sous l’autorisation de l’Université de Médecine de Hanoï), de la Société générale d’investissement et de développement immobilier de Hanoï (HANDICO) et de la Société par actions NGS Équipements et Communication a organisé la cérémonie de lancement du projet de Complexe médical et de soins de santé pour les personnes âgées de l’Université de Médecine de Hanoï, au sein de l’Hôpital universitaire de Médecine de Hanoï – site de Hoang Mai (Hanoï). Le Secrétaire général du Parti Tô Lâm. Photo : VNA

Le Secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté à la cérémonie et y a prononcé une allocution.

Dans son discours, le Secrétaire général a souligné que ce projet revêt une importance majeure non seulement pour la capitale Hanoï, mais aussi pour la stratégie nationale de protection, de soins et d’amélioration de la santé de la population, en particulier dans le contexte où le Vietnam entre dans une phase de vieillissement rapide de sa population. Il a réaffirmé que le Parti communiste du Vietnam demeure constant dans sa conception selon laquelle l’être humain est à la fois l’objectif et le moteur du développement, la protection et les soins de santé constituant une mission politique centrale et permanente.

Selon le Secrétaire général, la prise en charge de la santé des personnes âgées ne relève pas uniquement du domaine médical, mais revêt également une profonde dimension humaniste, traduisant la responsabilité du Parti, de l’État, de la société et de chaque famille envers ceux qui ont consacré toute leur vie à la nation, à la communauté et à leurs proches. Dans un contexte marqué par l’allongement de l’espérance de vie et l’évolution des structures familiales et sociales, l’absence de nouvelles approches exposerait le système de santé et de protection sociale à de fortes pressions. C’est pourquoi le Parti et l’État ont promulgué de nombreuses orientations et résolutions majeures afin d’anticiper le vieillissement démographique et de considérer la protection et l’amélioration de la santé de la population comme un pilier du développement durable.

Photo: VNA

Le leader du Parti a estimé que ce projet concrétise directement plusieurs grandes orientations du Parti et de l’État en matière de développement des sciences et des technologies, de transformation numérique, de promotion du rôle de l’économie privée et de mobilisation des ressources sociales au service du développement. Il illustre également la détermination de la capitale Hanoï à appliquer des mécanismes et politiques spécifiques pour mettre en œuvre des projets d’envergure ayant des retombées durables.

Appréciant hautement la coordination étroite entre l’État, les établissements de formation, les scientifiques et les entreprises dans la réalisation du projet, le Secrétaire général a souligné qu’il s’agit d’un modèle digne d’être salué, conforme à la politique du Parti visant à mobiliser toutes les ressources sociales, l’économie privée constituant l’un des moteurs essentiels de l’économie nationale.

Afin d’assurer le succès du projet, le Secrétaire général a demandé à Hanoï de continuer à assurer une direction et un suivi étroits, de coordonner étroitement avec le ministère de la Santé et les organismes concernés, de créer des conditions favorables conformément aux dispositions légales, tout en renforçant la supervision afin de garantir la mise en œuvre du projet dans le respect des délais, de la planification, des objectifs, ainsi que des exigences de qualité et d’efficacité.

L’Université de Médecine de Hanoï et les établissements de santé participant au projet sont appelés à valoriser pleinement leur expertise professionnelle, à préserver l’éthique médicale, à placer la qualité des soins et l’intérêt des personnes âgées au cœur de leurs actions, et à faire de ce complexe un centre de formation et de recherche en gériatrie de référence, progressivement aligné sur les normes régionales et internationales. Les entreprises et investisseurs doivent respecter leurs engagements, assumer leur responsabilité sociale, investir de manière structurée et à long terme, en conciliant efficacité économique et objectifs de protection sociale et humaniste.

Le projet de Complexe médical et de soins de santé pour les personnes âgées de l’Université de Médecine de Hanoï est conçu comme un ensemble multifonctionnel intégrant des services de soins de haute qualité, la formation et la pratique médicales, la recherche scientifique, le transfert de technologies et la prise en charge globale des personnes âgées, constituant ainsi un écosystème intégré associant santé, éducation et recherche. L’un des points forts du projet réside dans le développement d’un hôpital intelligent et « vert », intégrant les technologies de pointe et l’intelligence artificielle dans le diagnostic, le traitement et la gestion hospitalière.

Le projet représente un investissement total estimé à 16 093 milliards de dôngs. La première phase devrait être achevée en 2028, avec une mise en service complète prévue d’ici 2030. Une fois opérationnel, le complexe devrait contribuer à réduire la surcharge des hôpitaux centraux et municipaux, tout en répondant efficacement aux défis posés par le vieillissement démographique, et devenir un symbole de la médecine universitaire, humaniste et moderne du Vietnam à l’ère nouvelle.- VNA/VI