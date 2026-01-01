Lancement du spectacle « Citadelle impériale de Thang Long » avec la technologie 3D mapping

Lors du spectacle « Citadelle impériale de Thang Long ». Photo : VNA

Le Centre de conservation du patrimoine de Thăng Long-Hanoï a inauguré le 30 décembre, le spectacle « Citadelle impériale de Thang Long » ainsi qu’un espace numérique immersif au cœur de la cité impériale. Sous le thème « Échos de la dynastie des Ly », ce programme utilise la projection 3D mapping à grande échelle pour retracer l’âge d’or de la dynastie des Ly (1009-1225), celle qui a jeté les bases permettant à Thang Long de devenir le centre politique et culturel du pays. Le point d’orgue du programme est une projection cartographique 3D à grande échelle se déroulant sur le site historique de Doan Môn, transportant les spectateurs à travers un « portail temporel » jusqu’en 1009. Tout au long du spectacle, des séquences historiques importantes sont recréées.

En ce qui concerne l’espace numérique immersif au cœur de la cité impériale, l'usage de technologies comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et les hologrammes permet de revitaliser les trésors nationaux et la vie de cour de manière interactive.

Cette démarche renforce le rôle de Hanoï en tant que ville créative de l’UNESCO et pilier des industries culturelles durables de la capitale.

Simultanément, le Centre culturel et scientifique du Temple de la Littérature a ouvert l’exposition artistique « Éducation millénaire », célébrant solennellement le 955e anniversaire de l’institution. Jusqu’au 22 mars 2026, cet événement magnifie la tradition studieuse et le respect des maîtres, valeurs fondamentales de l’identité vietnamienne. L’exposition d’installation regroupe des œuvres mariant harmonieusement bois, soie et papier dó (papier traditionnel vietnamien fabriqué à partir de l’écorce de l’arbre

à une vision artistique contemporaine. Les œuvres dépeignent avec précision les concours mandarinaux, les figures de l’éducation illustres comme Chu Van An et les rituels de l’ancienne capitale. En associant technologie et tradition, ces initiatives culturelles majeures invitent le public à se réapproprier les valeurs éthiques héritées des ancêtres pour les perpétuer dans la société moderne.-VNA/VI