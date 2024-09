Le secrétaire général du Parti et président To Lam à la cérémonie de lancement du soutien aux personnes touchées par le typhon Yagi. Photo : VNA

Dans l'après-midi du 10 septembre, à Hanoï, le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a organisé une cérémonie de lancement du soutien aux personnes touchées par le typhon Yagi, en présence du secrétaire général du Parti et président To Lam.

Lors de la cérémonie, les délégués ont passé une minute à commémorer les gens et les officiers, les soldats morts alors qu'ils effectuaient la tâche de prévention et de lutte contre le typhon.

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien a adressé ses condoléances aux familles dont les proches sont décédés ou blessés, les sympathies à toutes les personnes vivant dans les zones touchées par le typhon et apprécié les efforts des forces, en particulier les officiers et soldats des forces armées.

Le typhon est passé, laissant des conséquences très graves. Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a affirmé que le Parti et l'État avaient dépensé et dépenseraient des ressources pour restaurer les infrastructures, soutenir la reproduction et assurer la vie du peuple.

Alors que les ressources budgétaires de l'État sont encore limitées, le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam fait appel aux compatriotes et aux soldats du pays, aux compatriotes à l'étranger, aux organisations membres du Front de la Patrie du Vietnam, aux organisations sociales, aux entreprises, aux bienfaiteurs du pays et de l'étranger, aux étrangers vivant et travaillant au Vietnam... pour partager et soutenir mentalement et matériellement, de concert avec le Parti et l'État, pour restaurer rapidement la production et la vie des gens.

Lors de la cérémonie de lancement, le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a reçu plus de 407 milliards de dôngs (16,5 millions de dollars) de soutien. - VNA/VI