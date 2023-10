Lancement du livre du SG sur la détermination à réaliser avec succès la résolution du 13e Congrès du Parti

Lancement du livre du SG du Parti sur la détermination à réaliser avec succès la résolution du 13e Congrès du Parti. Photo : VNA

Le Conseil théorique du Comité central du Parti, la Commission centrale de la mobilisation et de l’éducation du Parti, la Maison d'édition politique nationale Su that (Vérité), ont lancé le 20 octobre à Hanoï le livre "Le pays s'unit, profite de toutes les opportunités, surmonte toutes les difficultés et tous les défis, est déterminé à mettre en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti" du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong.



S'exprimant lors de la cérémonie de lancement du livre, Nguyen Xuan Thang, directeur de l'Académie nationale politique de Ho Chi Minh, a souligné que le livre du Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong revêtait une grande importance.



"Il s'agit d'un manuel contenant des orientations stratégiques et des instructions opérationnelles pratiques importantes pour que tous les niveaux, secteurs, localités, forces, agences, unités, organisations et chaque comité du Parti, cadres et membres du Parti étudient, bien saisissent pour agir et convenir à l'unanimité de mettre en œuvre avec succès la résolution du 13e Congrès national du Parti", a-t-il ajouté.



Nguyen Xuan Thang a proposé que la Commission centrale de la mobilisation et de l’éducation du Parti, en coordination avec la Maison d'édition politique nationale Su that (Vérité) et le masse média, se concentre, sous de nombreuses formes, sur la sensibilisation et la présentation du contenu du livre auprès des cadres, fonctionnaires, membres du Parti et habitants.



Les comités et organisations du Parti à tous les niveaux doivent organiser bientôt des réunions pour que les cadres et les membres du Parti lisent, recherchent, étudient et appréhendent en profondeur le contenu du livre.



Le président de la Commission centrale de la mobilisation et de l’éducation du Parti, Nguyen Trong Nghia, a estimé que, grâce à sa valeur théorique et pratique profonde et complète, le livre du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong continuait d'apporter une contribution importante au processus de perfectionnement du système théorique sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam aujourd'hui ; sur le travail d’édification et de rectification du Parti et du système politique véritablement propres et forts ; sur la promotion de la force de la nationdans l’édification et la défense de la Patrie socialiste ; sur la détermination à édifier le Vietnam de plus en plus grand et beau comme l'a toujours attendu l'Oncle Ho.



Une version électronique du livre a aussi été lancé, accessible gratuitement aux lecteurs sur l'application STBook de la Maison d'édition politique nationale Su that (Vérité).