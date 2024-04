Lancement du concours "Solutions innovantes pour la circulation du plastique 2024"

Le concours "Solutions innovantes pour la circulation du plastique 2024" est lancé le 12 avril à Hanoï.



Organisé par le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, Unilever Vietnam, l’Association des entreprises britanniques, le Fonds de start-up d'entreprises scientifiques et technologiques du Vietnam, l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam et la Banque Standard Chartered, ce concours vise de rechercher et promouvoir des solutions dans la chaîne de valeur circulaire du plastique, en particulier des solutions nouvelles et créatives pour améliorer la capacité de collecte, de traitement et de recyclage des emballages plastiques.

Ainsi, le concours encourage les investissements dans de nouvelles initiatives et solutions de collecte, de tri et de recyclage des déchets d’emballages plastiques adaptés au marché vietnamien. En outre, le concours permet de promouvoir le modèle d'économie circulaire dans la gestion des déchets plastiques ; de soutenir la mise en œuvre de réglementations sur les responsabilités des fabricants et des importateurs en matière de recyclage des produits et des emballages.Se déroulant d'avril à août prochain, le concours s’adresse aux particuliers et des organisations proposant des produits, des services ou des technologies dans le domaine de la collecte et du recyclage des déchets plastiques S'exprimant lors du lancement, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Quy Kien, a souligné que ce concours était une action pratique pour rechercher, honorer et soutenir des initiatives et des solutions innovantes et créatives en matière de collecte, de tri et de recyclage des déchets plastiques au Vietnam.Pour l’heure, le Vietnam est confronté à de nombreux risques liés aux déchets plastique s. Son volume augmente rapidement parallèlement au développement socio-économique et aux activités de consommation des populations.Selon le rapport d'étude de marché pour le Vietnam - Opportunités et défis pour la circulation du plastique réalisé par la Société Financière Internationale et la Banque mondiale, chaque année, 2,62 tonnes de déchets plastiques ne sont pas recyclés, entraînant une perte de 2,2 à 2,9 milliards dollars/an. Malgré de riches sources de matières premières, le secteur de recyclage au Vietnam ne se développe pas encore, avec un taux de recyclage du plastique très modeste de 33%.Dans ce contexte, les solutions contribuant à améliorer la capacité de recycler les déchets plastiques jouent un rôle extrêmement important dans la minimisation des impacts négatifs sur l'environnement, contribuant ainsi aux objectifs de l'économie circulaire et du développement durable au Vietnam.A cette occasion, a eu lieu une table ronde sur le thème « Débloquer l'économie circulaire du plastique grâce à l'innovation : défis et opportunités ». –VNA/VI