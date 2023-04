Lancement du concours de photos "Heritage - Itinéraire du patrimoine"

Le jury du concours "Heritage - Itinéraire du patrimoine" 2023 décernera 16 prix d'une valeur totale de 250 millions de dôngs. Photo : BTC/CVN

Le concours de photographie "Heritage - Itinéraire du patrimoine" lancera sa 9e édition le 1er avril 2023. D’une durée de quatre mois, le concours célèbre le 30e anniversaire de l’établissement du magazine Heritage et a pour but de promouvoir les identités du Vietnam, la vie mais aussi les habitants du pays.

À destination des professionnels du Vietnam et de l’étranger, le prix photographique "Heritage - Itinéraire du patrimoine", organisé par le magazine Heritage, relevant de la compagnie aérienne Vietnam Airlines, accueillera cette année sa 9e édition dans l’objectif de mettre en avant le pays tout en célébrant la création du magazine.

Lancé le 1er avril, le concours durera quatre mois jusqu’au 1er août. Comptant trois catégories, que sont : photos en série, photos de couverture et photos simples, le concours comprend 16 prix d’une valeur totale de 250 millions de dôngs (soit plus de 10.600 dollars américains).

En ce qui concerne le jury, il se compose de six membres, venant de l’Association des photographes vietnamiens, de l’Association des photographes artistiques de Hanoï, du ministère de la Culture, des sports et du tourisme, du ministère de l’Information et de la Communication, du magazine Heritage ainsi que de photographes professionnels prestigieux du Vietnam. À savoir que ce sera Trân Thi Thu Dông, présidente de l’Association des photographes vietnamiens, qui assumera la présidence du jury.

La remise des prix et l’exposition de clôture se tiendront, comme prévu, en septembre prochain. L’exposition permettra ainsi de présenter les œuvres lauréates. Il s’agit d’un événement mettant à l’honneur les auteurs, créateurs et partenaires du concours à travers son parcours.

Règlement

1. Pour la catégorie Photos en série : Chaque série est composée de 8 à 14 photos englobant les thèmes suivants :

- Le Vietnam : son pays et son homme : chaque série doit constituer une histoire en photos portant sur les villages de métier, paysages, patrimoines, habitants, fêtes, us et coutumes et vie culturelle.

- Destinations internationales : chaque série constitue une histoire en photos sur les paysages, modes de vie, cultures, patrimoines et architectures des pays s’inscrivant dans le réseau aérien de la compagnie Vietnam Airlines et l’alliance SkyTeam.

- Costumes traditionnels des groupes ethniques : chaque série doit constituer une histoire en photos sur l’origine et l’identité culturelle disposée sur les costumes traditionnels d’une ou plusieurs des 54 ethnies du Vietnam.

- Photos prises avec techniques spéciales : applicable pour les séries de photos sous-marine et/ou en mode macro pour un thème déterminé.

a) Genre : Les photos déposées doivent être numériques (5 MB minimum chacune et de haute définition à des fins d’impression pour le magazine et l’exposition).

b) Techniques demandées : Il faut absolument que les œuvres déposées ne soient pas modifiées lors du traitement postérieur.

2. Pour la catégorie Photos de couverture :

a) Nombre de photo pour chaque dossier : une seule photo

b) Thème : paysage, culture, architecture typique au Vietnam, nouvelle année, nouvel An lunaire, sortie printanière, patrimoine matériel et immatériel, vie au Nord et au Sud du pays, mer et îles, groupes ethniques au Vietnam, la capitale du pays, les hauts plateaux dans le Centre.

c) Techniques demandées : photos numériques au format portrait de 21,5x28 cm ; également de haute définition (10 MB minimum chacune et à une dimension de 300 dpi). À l’image de la catégorie photos en série, les œuvres Photo de couverture ne doivent pas être modifiées lors du traitement postérieur.

3. Pour la catégorie Photos simples :

a) Nombre : une seule photo

b) Thème : les thèmes concernent les activités de la compagnie Vietnam Airlines.

c) Techniques demandées : photos numériques au format libre, artistique et de haute définition, prises par des appareils spécifiques ou smartphone disposant de mode de prise professionnel. Les œuvres ne devront pas être modifiées lors du traitement postérieur.

• Réception : Les dossiers avec photos numériques devront être envoyés à l’adresse email : heritagevna@gmail.com avec l’objet : Giải 2023-Hạng mục ảnh (Bìa/ Bộ/ Đơn)/Tên tác phẩm/Tác giả (Prix 2023-Catégorie de photo (Photos en série/Photos de couverture/Photos simples)/Nom de(s) œuvre(s)/Nom et prénom de l’auteur.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web :

http://heritagevietnamairlines.com/giai-thuong-heritage ou la fanpage du magazine Heritage : www.facebook.com/Heritage - Inflight Magazine of Vietnam Airlines.