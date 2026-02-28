Lancement du Centre d'innovation de Hanoï : un moteur pour l'économie numérique

Cérémonie de lancement du Centre d'innovation de Hanoï. Photo: hanoimoi.vn

Le Comité populaire de Hanoï a officiellement annoncé, le 26 février, la création de la Société par actions du Centre d'innovation de Hanoi, communément appelée HIC.

Cet établissement est présenté comme une structure stratégique dédiée à l’innovation au Vietnam, implantée dans la capitale. Il est appelé à jouer un rôle central de connexion entre les données, les ressources, les politiques publiques, les technologies et les valeurs culturelles.

L’objectif est de contribuer à la résolution des défis liés au développement urbain, d’accompagner l’écosystème national de l’innovation, de promouvoir l’économie et la société numériques, d’améliorer la qualité de vie des habitants et de développer les industries créatives, en particulier les industries culturelles associées à l’identité de Hanoï.

La création du HIC intervient alors que la ville accélère sa transformation numérique. Hanoï fait face à une urbanisation rapide tout en bénéficiant d’une population jeune, d’un marché dynamique et d’une forte capacité d’adoption des nouvelles technologies. Le centre devrait devenir un espace d’expérimentation contrôlée pour de nouvelles technologies et de nouveaux modèles d’affaires, contribuant à la mise en œuvre de la Résolution 57-NQ/TW sur le développement scientifique, technologique et la transformation numérique nationale ainsi qu’aux programmes de ville intelligente.

Lors de la cérémonie de lancement, le président du conseil d’administration du HIC, Tran Quang Hung, a précisé que la structure soutiendra les jeunes créateurs en mettant à disposition des infrastructures de données et des espaces de test.

Le centre coordonnera les activités d’incubation et facilitera la formation d’une chaîne de valeur allant de l’idée au produit commercialisé sur des plateformes technologiques. Ses bénéficiaires ne se limitent pas aux entreprises de Hanoï, mais s’étendent aux ministères, aux localités et aux partenaires internationaux. Dans sa phase initiale, le HIC se concentrera sur l’application de l’intelligence artificielle (IA) et du Big Data pour moderniser l’administration publique.

La création du HIC repose sur un partenariat entre trois acteurs clés : État (Comité populaire de Hanoi), université (Université des sciences et technologies de Hanoi) et entreprise (Groupe technologique CMC).

Selon Truong Viet Dung, vice-président du Comité populaire municipal, ce modèle « orienté par l'État et géré par l'entreprise » marque un tournant. Il s'agit de passer d'un soutien ponctuel à une coordination structurée de l'écosystème, où les risques et les investissements sont partagés.

Un aspect majeur du projet concerne le développement d'un système de gestion de la sécurité numérique. En collaboration avec la police de Hanoi, le HIC développera une plateforme permettant de coordonner les forces de patrouille en temps réel via des cartes numériques et des données GPS.

Le système prévoit d'intégrer les caméras existantes et d'utiliser l'IA pour analyser les comportements et détecter les anomalies. À terme, des drones pourraient être utilisés pour le traitement de situations complexes. Les données seront organisées en deux flux : des données ouvertes pour l'interaction avec les citoyens et des données sécurisées pour un usage professionnel.

La création du Centre d’innovation de Hanoï devrait contribuer à faire de la capitale une destination majeure des industries créatives et culturelles-technologiques en Asie, en ligne avec la stratégie de développement d'ici 2030 et à l’horizon 2045 -VNA/VI