Lancement du 8e Prix national de l'information pour l'étranger

Le 8e Prix national de l'information pour l'étranger a été lancé mardi 19 avril à Hanoï. Il s’agit de l’un des prix les plus importants de la presse nationale.

Ce prix, organisé par la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, le Comité national de pilotage de l’information pour l’étranger et le journal Nhan Dan (Le Peuple), vise à encourager et honorer les journalistes chargés de l’information pour l’étranger, et à contribuer à promouvoir les réalisations du pays en matière de développement.

Lors de la conférence de presse, Le Hai Binh, chef adjoint de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, a souligné qu'avec la bonne direction du Parti, la gestion de l'État, les efforts de l'ensemble du système politique et le consensus et le soutien de toutes les couches sociales dans et hors du pays, le Vietnam avait continué de surmonter ses difficultés et défis, obtenant des réalisations importantes dans divers secteurs.

Avec la force, la position et le prestige du pays sur la scène internationale, ainsi que l'intérêt croissant des politiciens pour le Vietnam, l'opinion publique internationale positive sur le pays continue d'être une source d'inspiration pour les auteurs dans leurs efforts pour créer des œuvres de qualité.

Pour cette 8e édition, les œuvres éligibles, en vietnamien et langues étrangères, sont des journaux imprimés ou électroniques, des pages électroniques, des chaines de radio-télévision, des photos, des livres, des vidéos et des initiatives avec des produits de qualité sur les questions d'information pour l'étranger diffusées dans les médias de masse, et/ou publiées à l'intérieur et à l'extérieur du Vietnam du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Les prix seront remis fin août prochain. Les candidats peuvent envoyer leurs œuvres à l'Organe permanent du Prix avant le 1er août 2022, à l'adresse suivante : Bureau du Comité du Parti et des organisations de masse du journal Nhan Dan - Numéro 71, rue Hang Trong, district de Hoan Kiem, Hanoï ; téléphone : 024. 39381487 ; e-mail : giadoingoailan8@gmail.com.

Le livre "Gloire à la patrie, la fortune du Vietnam - Empreintes en 2021", publié par la Commission susmentionnée en collaboration avec la Maison d'édition « Politique nationale– Vérité », a également été présenté au public à cette occasion, pour réaffirmer les réalisations exceptionnelles du pays dans son processus de Renouveau, d'intégration et de développement, ainsi que sa position et son prestige sur la scène internationale, et la vision et les aspirations de son peuple pour l'avenir.