L'Agence vietnamienne d’Information (VNA) a lancé le 20 juin la 6e édition des Prix de photos de presse "Moment d'or" à l'occasion du 98e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam.

La cérémonie de lancement des Prix de photos de presse "Moment d'or" de la VNA. Photo: VI

Les Prix visent à honorer les auteurs et les articles photographiques exceptionnels capturant des moments impressionnants dans la vie sociale, ainsi que les meilleurs clichés représentant le Vietnam à travers ses secteurs socio-économique, culturel, sportif, scientifique...

S'adressant à la cérémonie de lancement, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a souligné l'importance de la photographie dans le journalisme. La VNA, une agence de presse avec une longue tradition dans la photographie, a lancé cinq éditions des Prix de photo de presse pour honorer les œuvres exceptionnelles et créatives et leurs auteurs.

La 6e édition du genre appelle les candidatures à refléter de manière diversifiée tous les aspects de la vie politique, diplomatique, économique et culturel, et les secteurs de la santé, de l'éducation, des sports et de l'environnement.

Pour ces prix, sont conformes toutes les photos prises par des citoyens vietnamiens et étrangers entre le 1er janvier 2022 et le 15 août 2023. Les participants sont autorisés à soumettre leurs œuvres du 21 juin au 15 août. La cérémonie de remise des Prix est prévue en septembre prochain.

Les Prix comprendront un grand Prix de 30 millions de dôngs, deux premiers Prix de 20 millions de dôngs chacun, quatre deuxièmes Prix de 15 millions de dôngs chacun, six troisièmes Prix de 10 millions de dôngs chacun, outre les Prix d'encouragement de 5 millions de dôngs chacun.

Les informations sur ces Prix sont disponibles sur l’adresse: www.khoanhkhacvang.vn.

Dans le cadre des Prix, une exposition de photos de sept journalistes vétérans de la VNA ayant remporté les Prix Ho Chi Minh 2022 et les Prix d'État pour la littérature et les arts, est organisée au siège de la VNA.