Lancement des espaces « Quintessence de Da Nang » à l'aéroport pour promouvoir les produits locaux. Photo: VNA

Le Service municipal de l’industrie et du commerce, en coordination avec l’aéroport international de Da Nang, la Société par actions d’investissement et d’exploitation du terminal international de Da Nang (AHT) et plusieurs partenaires, a inauguré le 28 juillet deux espaces d’exposition baptisés « Quintessence de Da Nang » au terminal international de l’aéroport et au Koi Resort & Residence Da Nang.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’inauguration, la directrice adjointe du Service municipal de l’industrie et du commerce, Dô Thi Quynh Trâm, a souligné que la ville disposait d’une large gamme de produits OCOP, de produits industriels ruraux de qualité et de spécialités reflétant l’identité culturelle locale. Selon elle, la création de ces espaces constitue une solution concrète pour rapprocher les produits locaux des consommateurs, en particulier des touristes vietnamiens et internationaux, tout en élargissant les débouchés commerciaux, en renforçant la valeur des marques locales et en faisant rayonner l’image de la ville à travers ses produits emblématiques.

L’espace installé au terminal international couvre une superficie de 88 mètres carrés. Situé dans la zone internationale sous douane, sur le principal parcours des voyageurs avant l’embarquement, il a été conçu selon une architecture moderne et comprend plusieurs espaces consacrés aux spécialités locales, aux produits OCOP, aux produits artisanaux et aux plantes médicinales.

Le directeur général adjoint d’AHT, Do Trong Hau, a indiqué que son entreprise, en tant qu’investisseur et exploitant du terminal international T2, met à disposition les espaces nécessaires à cette initiative et coopère avec les autorités compétentes afin de rapprocher les produits OCOP et les spécialités locales des passagers. Selon lui, ces espaces d’exposition ont vocation à devenir des vitrines de référence pour les produits de qualité de Da Nang et du Centre du Vietnam, tout en contribuant à la promotion de la culture et de l’identité régionale auprès des visiteurs.

Les deux espaces présentent près d’une centaine de produits issus d’entreprises, de coopératives et d’établissements de production de la ville. Tous les articles sélectionnés répondent à des critères stricts en matière de qualité, d’origine, de traçabilité, de sécurité alimentaire, d’emballage bilingue et de capacité d’approvisionnement. L’offre comprend notamment des spécialités culinaires, des produits OCOP classés trois étoiles et plus, des produits industriels ruraux exemplaires, des denrées alimentaires, des boissons, des objets d’artisanat, des plantes médicinales, des cosmétiques naturels, des souvenirs ainsi que des articles de mode.

À cette occasion, la société Triet Minh a également inauguré un espace consacré aux produits à base de ginseng Ngoc Linh de la marque Trimico au sein du terminal. Considéré comme l’une des plantes médicinales les plus précieuses du Vietnam, le ginseng Ngoc Linh possède une forte valeur économique et constitue un produit emblématique de la région Centre – Hauts Plateaux du Centre.

Selon le Service municipal de l’industrie et du commerce, ces espaces ne se limiteront pas à la présentation et à la vente de produits. Ils sont appelés à devenir de véritables lieux d’expérience associant culture, commerce et tourisme. Les visiteurs pourront y découvrir les spécialités locales, participer à des animations, s’informer sur les procédés de fabrication et mieux comprendre l’histoire et les savoir-faire liés à chaque produit.

Les autorités municipales prévoient de poursuivre le développement de ce modèle en coopération avec les gestionnaires des sites, les entreprises et les services compétents. Les prochaines étapes porteront notamment sur l’élargissement de la gamme de produits proposés, le renforcement des applications numériques pour la promotion et la commercialisation, ainsi que la constitution d’un réseau d’espaces « Quintessence de Da Nang ». -VNA/VI