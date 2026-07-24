Lancement de VKNZ, premier réseau de partage de connaissances vietnamiennes en Nouvelle-Zélande

Réunion virtuelle marquant le lancement du Réseau des connaissances vietnamiennes en Nouvelle-Zélande (VietKnowledge NZ – VKNZ). Photo : Vietnam+

Le Réseau de partage de connaissances vietnamiennes en Nouvelle-Zélande (VietKnowledge NZ – VKNZ) a été officiellement lancé le 23 juillet en présence de représentants de diverses associations, ainsi que de nombreux experts, universitaires, entrepreneurs, travailleurs et étudiants vietnamiens résidant ou étudiant en Nouvelle-Zélande.

L'événement s'est déroulé en ligne, marquant la naissance du premier réseau de partage de connaissances vietnamien opérant à l'échelle de la Nouvelle-Zélande.

Avec le parrainage et le soutien de l'ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande, VKNZ a été créé pour connecter et exploiter les ressources intellectuelles de la diaspora vietnamienne, renforcer la solidarité communautaire et contribuer positivement au développement du pays d'origine, tout en consolidant les relations de coopération entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.



VKNZ ambitionne de créer un espace dynamique et interconnecté, facilitant le partage de connaissances et d'expériences pratiques entre ses membres, ainsi que la mise en œuvre d'initiatives de coopération professionnelle, tout en favorisant les échanges entre les populations des deux pays.



VKNZ adopte une conception ouverte du concept de « connaissance ». Au lieu de se limiter aux domaines académiques ou de recherche, le réseau considère le savoir comme englobant les compétences professionnelles, les expériences de vie et les aptitudes pratiques acquises par l'apprentissage et le travail. Dans cet esprit, VKNZ accueille tous les citoyens vietnamiens du pays hôte désireux d'échanger, de partager et de contribuer, quels que soient leur profession ou leur formation. Tous les membres seront accueillis et mis en relation via le groupe Facebook : https://www.facebook.com/Vietknowledgenz.



Lors du lancement de VKNZ, l'ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, a salué l'importance de cette initiative. Elle intervient dans un contexte de forte croissance de la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande, tant en nombre qu'en qualité. L'ambassadeur a affirmé que VKNZ est une organisation conçue pour, par et au service des Vietnamiens de Nouvelle-Zélande.

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Pour le développement futur de VKNZ, l'ambassadeur Phan Minh Giang a insisté sur trois axes prioritaires : soutenir et accompagner la communauté vietnamienne afin de favoriser l'unité et le développement, valoriser l'image de la diaspora en préservant et en promouvant l'identité culturelle vietnamienne, et enfin, rehausser le statut de la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande.

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La communauté vietnamienne de Nouvelle-Zélande compte actuellement environ 15 000 personnes. Le lancement de VKNZ devrait insuffler une nouvelle dynamique en servant de passerelle pour diffuser les connaissances et en contribuant à la construction d’une communauté unie, bien intégrée et engagée dans un développement durable en Nouvelle-Zélande. - VNA/VI