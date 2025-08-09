Lancement de six réseaux de formation d’excellence pour les technologies 4.0

Le ministère de l’Éducation et de la Formation a officiellement annoncé, le 8 août à Hô Chi Minh-Ville, la création de six réseaux de centres de formation d’excellence dédiés aux technologies de l’industrie 4.0.

Ces réseaux couvriront des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la biotechnologie, les technologies de l’éducation et les énergies renouvelables.

Plus précisément, l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) pilotera le réseau pour l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs dans le Sud ; l’Université des sciences et technologies de Da Nang assurera la coordination pour la région Centre ; l’Université de Cân Tho sera responsable de la biotechnologie agricole dans le Sud ; l’Université de Huê dirigera ce même domaine pour le Centre. Le réseau dédié aux énergies renouvelables et à l’hydrogène sera conduit par l’Université de technologie et d’éducation, tandis que celui consacré aux technologies de l’éducation sera encadré par l’Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville.

Ces réseaux regrouperont universités, instituts de recherche, entreprises nationales et internationales, dans une dynamique de coopération renforcée en matière de formation, de recherche et de transfert de technologies. Cette synergie vise à favoriser la mise en œuvre de projets scientifiques conjoints, tout en offrant aux étudiants et chercheurs l’opportunité d’acquérir des connaissances de pointe et des compétences interdisciplinaires à travers des problématiques technologiques concrètes.

Le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Van Phuc, s'exprime à l'événement. Photo: VNA

Lors de la cérémonie, le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Van Phuc, a souligné l’importance de ce modèle pour l’enseignement supérieur, ainsi que le rôle crucial des universités dans la réalisation des objectifs nationaux en matière de sciences, de technologies et d’innovation, en conformité avec la Résolution 57 du Bureau politique.

Selon lui, les établissements universitaires doivent relever un double défi : former des ressources humaines de haute qualité aux normes internationales et maîtriser les technologies de pointe par la recherche et le développement, en alignant leurs activités sur les besoins concrets de l’économie.

S’appuyant sur les modèles internationaux, Nguyên Van Phuc a rappelé que seule une coopération étroite entre universités, entreprises et pouvoirs publics permet de bâtir un écosystème d’innovation ouvert. Ces centres d’excellence seront le noyau de cet écosystème, un point de convergence où ces trois acteurs uniront leurs forces pour générer des avancées scientifiques et technologiques au service du développement du pays, a-t-il conclu. – VNA/VI