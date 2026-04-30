Lancement de projets majeurs pour façonner une mégapole moderne dans le Sud

Cérémonie de mise en chantier du projet de place du centre administratif de Hô Chi Minh-Ville et du projet de la ligne 2 du métro, tronçon Ben Thanh – Thu Thiem. Photo : VNA

À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2026), le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé, le 29 avril, une cérémonie de lancement de quatre projets d’envergure, ainsi que la remise du certificat d’investissement du port international de transbordement de Cân Gio.



Dans la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm, Trân Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, aux côtés de l’ancien dirigeant Lê Hông Anh et des autorités locales, a donné le coup d’envoi de deux projets : la place centrale et le centre administratif, ainsi que le tronçon Bên Thành - Thu Thiêm de la ligne 2 du métro.



Ces projets stratégiques devraient consolider le statut de Thu Thiêm en tant que futur pôle administratif, financier et commercial international. Couvrant 47 hectares dans le quartier d’An Khanh, le complexe administratif offrira des services publics d’intérêt national. Prévu pour être réalisé entre 2026 et 2028, son investissement total s’élève à près de 29.600 milliards de dôngs. Dans sa première phase, la place centrale est lancée avec un budget de plus de 733 milliards de dôngs. Conçue pour accueillir jusqu’à 268.000 personnes lors d’événements politiques et 500.000 lors de festivals culturels, elle intégrera des parcs et des lacs paysagers. Cet espace public d’envergure ambitionne de devenir un symbole urbain sur les rives de la rivière Saïgon, renforçant l’orientation de Thu Thiêm comme centre moderne, créatif et intégré.



Le métro Bên Thành - Thu Thiêm, prolongement de la ligne 2, représente un investissement de 46.295 milliards de dôngs. Entièrement souterraine, cette ligne longue de 6,2 km comprendra six stations. Elle partira de Bên Thành, longera la rue Hàm Nghi et traversera la rivière Saïgon pour rejoindre Thu Thiêm. Sa mise en service est prévue à l’horizon 2030, en coordination avec le tronçon Bên Thành - Tham Luong, dont les travaux ont débuté à la mi-janvier 2026.



Selon les autorités, cette ligne jouera un rôle clé dans la connexion entre le centre historique et Thu Thiêm. Elle sera interconnectée avec la ligne 2, la liaison ferroviaire Thu Thiêm - Long Thành et contribuera à améliorer l’accès aux aéroports de Tân Sơn Nhât et de Long Thành.



Parallèlement au développement urbain et logistique, la ville investit fortement dans la culture et l’éducation. Le projet de réaménagement de la zone portuaire de Nhà Rông - Khanh Hôi et du Musée Hô Chi Minh couvre une superficie de 39,5 hectares pour un investissement total de 20.000 milliards de dôngs. La première phase concernera l’aménagement de neuf hectares au quai Nhà Rông, avec un budget de 1.224 milliards de dôngs, incluant des parcs et des espaces publics en bord de fleuve. Par ailleurs, la zone de l’Université internationale, située dans la commune de Xuân Thoi Son, combinera recherche, innovation et formation, avec une capacité d’accueil de 135.000 résidents et 60.000 étudiants à l’horizon 2035.



En outre, la décision d’investissement du port de Cân Gio, d’un montant de 129.000 milliards de dôngs (environ cinq milliards de dollars), a été remise à un consortium comprenant la Vietnam Maritime Corporation, le port de Saïgon et Terminal Investment Limited Holding S.A.



S’exprimant à cette occasion, Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire municipal, a souligné que ces projets contribueront à façonner une mégapole de rang international, dotée d’une gouvernance transparente, d’un système de transport public interconnecté et d’institutions culturelles alliant modernité et valeurs historiques. Réalisés dans le cadre de partenariats public-privé et de contrats de type construction-transfert, ces projets mobilisent des groupes majeurs tels que Vingroup, Sun Group et THACO, affirmant ainsi le rôle moteur du secteur privé dans cette nouvelle phase de développement. – VNA/VI