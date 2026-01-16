Lancement de la construction de sa première usine de fabrication de puces

Le secrétaire général To Lam, le Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres délégués ont officiellement lancé la construction de l'usine de fabrication de semi-conducteurs de haute technologie. Photo : VNA Le secrétaire général du PCV, To Lam et le Premier ministre, Pham Minh Chinh, ont présidé, le 16 janvier au Parc technologique de Hoa Lac à Hanoï, la cérémonie de mise en chantier de la première usine de fabrication de puces semi-conductrices au Vietnam.



Ce projet majeur marque une étape historique en dotant le pays de capacités de production domestique, jetant ainsi les bases pour maîtriser les technologies de pointe et développer un écosystème de semi-conducteurs.



Mis en œuvre par le Groupe Viettel, conformément aux orientations du ministère de la Défense et du gouvernement, ce complexe s'étend sur 27 hectares. Véritable infrastructure nationale stratégique, ce site sera dédié à la recherche, à la conception, aux tests et, pour la première fois, à la production de puces. Une fois opérationnelle, l’usine répondra aux besoins de secteurs industriels vitaux tels que l'aérospatiale, les télécommunications, l'Internet des objets (IoT), l'automobile, l'équipement médical et l'automatisation.

Le processus de production d’une puce repose sur six étapes clés : la définition du produit, la conception système, la conception détaillée, la fabrication (wafer fabrication), la mise en boîtier/test et l’intégration. Si le Vietnam est déjà présent sur cinq de ces étapes, la fabrication — phase la plus complexe et à forte valeur ajoutée — n'était pas encore réalisée sur le territoire. Cette usine permettra enfin de fermer le cycle de production localement. Le PDG de Viettel, le général de division Tao Duc Thang, a affirmé que l'objectif était d'achever la construction et le transfert technologique d'ici fin 2027 pour débuter la production expérimentale, avant d'optimiser les procédés et de viser des technologies plus avancées entre 2028 et 2030.